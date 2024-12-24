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補助學生「青鳥走路工」 教會惹議

聯合報／ 記者鄭惠仁周宗禎林銘翰王千豪黃婉婷／連線報導
台南大專服務中心補助北上參與青鳥活動的台南學生車資，最高二七○○元。圖／取自陳學聖臉書
台南大專服務中心補助北上參與青鳥活動的台南學生車資，最高二七○○元。圖／取自陳學聖臉書

立法院通過財政收支劃分法等三項法律修正案，引發綠營不滿，民團發起「冬季青鳥在台北」活動，國民黨台南市議員蔡育輝獲報，指台南區基督教大專服務中心補助北上聲援學生車資兩千七百元。蔡質疑綠營動員學生，企圖干擾國會運作。

台灣基督長老教會台南區基督教大專服務中心表示，車資是民眾所捐、不隸屬任何政黨。

無黨籍立委高金素梅月初才揭露，原民會在二○二三年編列六八三○萬元捐助教會推動族語，長老教會申請件數高達整體的七成。台南大專服務中心解釋，公民團體五月間發起青鳥行動，中心為了讓學生有機會表達意見，協助成立平台，並有熱心民眾捐款，這次補助學生的車資都是從剩餘的捐款支出，統計五月迄今約卅人申請相關補助。

台南大專服務中心補助北上參與青鳥活動的學生，只要就讀台南的高中至研究所，十八至廿日之間，可補助最高台南至台北高鐵來回車資二七○○元。

蔡育輝質疑，民進黨因擔心表決會失利、三法會過關，便動員大專院校學生北上抗議，欲阻止法案通過，根本違反民主精神；民進黨是執政黨，此舉是「當家鬧事」，透過場外抗議企圖干擾國會運作，是民進黨一貫的伎倆，故技重施不可取。

位於東區成功大學旁長榮路的台南大專學生中心已成立半世紀，該中心昨表示「不屬於任何政黨」。中心主任牧師高柏恩說，教會很重視年輕人的身心靈發展，除幫助經濟弱勢學生，另對需要諮詢的學生，除引薦諮商師，也會提供相關支持，經費全來自教會，服務的學生包含基督徒與非基督徒。

民眾黨立委林國成說，民進黨再說是自發性活動，沒有老百姓會相信，因為看起來就是動員大會。國民黨立委林沛祥直言，這是執政黨透過中央預算補助特定團體，然後再侵入校園的範例；台南大專中心後面是長老教會的一個社團，長期接受原民會補助，卻把這些經費用在不當的地方，資助特定大學、特定意識形態的大學生，非常讓人不齒，不管是基金預算、宣傳預算等，未來都會在審查預算一個一個刪除，杜絕黑手進入校園。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘駁斥「民進黨走路工」之說，強調背後沒有任何政府機關、政黨去接洽聯繫，扯到政黨是隨便亂兜。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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