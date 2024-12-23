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財劃法等3法修正通過 民團：罷免李彥秀連署暴增

中央社／ 台北23日電

民團「港湖公民除銹」日前發起罷免國民黨立委李彥秀活動。團隊今天指出，立法院20日通過修正三大惡法後，罷免連署成長數創新高，後續將迅速設立更多連署站點串連。

「港湖公民除銹」團隊今天發布新聞稿表示，藍白兩黨20日以粗暴手段，強行通過修正選罷法憲法訴訟法財劃法等三大惡法，此舉引發港湖市民強烈不滿。

根據「港湖公民除銹」團隊統計資料顯示，在三大惡法修正案通過後，港湖區的「罷免李彥秀」連署數量出現驚人成長，20至22日新增連署的數量，竟較19日前所累積的連署總數還高，幅度竟達138%，這是港湖民眾對藍白聯手背叛民意的最強烈反擊。

「港湖公民除銹」團隊指出，港湖民眾紛紛以行動表達不滿，要用手中的罷免權對抗政治黑箱交易，這是一場象徵希望曙光降臨的正義浪潮，更是對毀憲亂政的政黨所進行的反擊。

許多連署民眾說，「我們受夠了，這一次不能再被騙」。

「港湖公民除銹」團隊表示，這股港湖覺醒的浪潮，正是團隊最堅實的力量，為回應民眾的熱情支持，未來幾天內將迅速設立更多「罷免李彥秀」連署站點，並透過網路與社群媒體即時公布資訊，讓每一名希望參與改變的民眾都能找到團隊，並加入行列。

憲法訴訟法 李彥秀 罷免 財劃法 選罷法

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