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選罷法修法通過 加溫台中罷免3藍委行動

中央社／ 台中23日電

立法院會20日通過修正選罷法，要求連署罷免的民眾要附上身分證影本，台中3藍委的罷免團體志工指出，因修正選罷法的作法就是要沒收公民權，統計近2天連署人數增加。

立法院會20日在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文。修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

台中市有3名立委在公民團體發起的罷免名單中，公民團體在今年5月發起連署罷免，命名「廢翔」、「斷健」及「敲羅」行動，分別為國民黨立委中4選區（南屯區、西屯區）廖偉翔、中5選區（北區、北屯區）黃健豪、中6選區（中區、西區、東區、南區）羅廷瑋。

3立委罷免團體志工們都說，因國民黨強行通過選罷法，近2天連署人數相較過去增加1至2成。何姓志工表示，罷免連署得附上身分證影印本，就是想要恫嚇人民，讓民眾憂心個資恐外洩；因國民黨強行通過選罷法，讓假日連署人數增加。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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