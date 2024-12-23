【重磅快評】青鳥變金鳥 王義川連小朋友都不放過

賴清德總統揚言「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，青鳥上周再度包圍立法院，藍營卻踢爆，深綠社團補助南部學生「走路工」，車資有人出、當官有位子，眼看國安會副秘書長林飛帆從「林9萬」鍍金成「林18萬」，學生當然嚮往「青鳥變金鳥」；民進黨立委王義川更向下經營，洋洋得意向幼童宣講「白藍惡修三法」，引發負評。大學生若是青鳥，小學生就像粉鳥，黨政軍號稱退出校園，民進黨卻無所不在。

立法院上周五審議選罷法、財劃法、憲法訴訟法，朝野在場內大打出手，場外則是青鳥亂飛，民進黨刻意展現賴總統所謂「更大的民主」。但國民黨台南市議員蔡育輝今天踢爆，隸屬長老教會的「台南區基督教大專服務中心」發起聲援冬季青鳥活動，號召台南的高中、大學、研究所學生18日到20日北上參加立法院青鳥抗議運動，補助台南、台北來回車資最高2700元。

台南大專服務中心則澄清，參與這項活動的學生們完全是自發前往，中心只是支持有意願的學生，並無動員學生，本於學生基督徒運動的精神，設立「青鳥專款」，提供有需要的台南在地學生申請交通費補助；該基金募款時間為5月24日至31日，共有17筆個人具名奉獻、1筆教會機構奉獻及個人匿名奉獻款，款項來自各方信徒、公民朋友及教會團體，與任何政黨組織完全無關。

台南大專中心挺綠色彩鮮明，雖然宣稱「不動員、無政黨」，但許多網友質疑，「關鍵字：長老教會」、「提供車資不算動員嗎？」看到長老教會，很多事情已不言可喻，「青鳥專款」更是毫不遮掩政治目的，藍營質疑青鳥走路工是否有來自於綠營黨公職？除了台南被抓包，其他縣市還有多少類似的金援情形？

綠營不僅贊助高中、大學、研究生，王義川更將觸手伸向幼童，他前天發布一段影片，自誇在南庄鄉民宿對一群持有耶誕老公公玩具的兒童宣講，並PO文「白藍惡修三法」，引發網友炸鍋。王義川辯稱他不是在校園，沒有違反「黨政軍退出校園」，但問題不是場地、而是對象；為了鬥爭政敵，政客難道連3歲小朋友都不放過？王義川企圖對幼童洗腦，還敢大言不慚貼社群當業績，民進黨不惜荼毒國家幼苗，抓到籃子都是菜。

林飛帆在太陽花一戰成名，但他留給國人不是革命家的印象，而是向當權低頭的背影，才換得「林9萬」、「林18萬」的金字標誌；王義川耍嘴皮子聞名，為黨喉舌有功，儘管多次禍從口出，但他仍晉身民進黨政策會執行長、不分區立委。有了林飛帆、王義川為例，當大官、領高薪，黨政軍雖然退出校園，但民進黨彷彿讓青年學子看到平步青雲的終南捷徑，青鳥變金鳥，指日可待矣。

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