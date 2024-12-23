台南大專中心贊助學生聲援青鳥車資引好奇 牧師強調不屬任何政黨

國民黨台南市議員蔡育輝爆料民眾的檢舉，指基督長老教會所屬台南大專學生中心動員並補助北上聲援學生費用，中心否認動員，說明車資是民眾所捐，並強調不屬於任何政黨，但也引起各界的好奇。中心表示，目標是懷學校、團契、教會及社會，讓學生成為未來台灣的良心及希望。

台南大專學生中心隸屬台灣基督長老教會，位於東區成功大學旁長榮路，已成立半世紀，該中心說，成立的最主要目的是針對大專學生、大專教職員、教會、大學社區，做作關心及服務，亦即在台南地區從事教派間、校際間、師生間、教會間的合一事工，目標在扶持各團契堅守信仰真理，關懷學校、團契、教會及社會。

該中心強調，不屬於任何政黨，中心所屬的團契在各校園中，以大聚會、分小組、查經班等方式分享、見證，也聯合台南區各大專基督徒團契，舉辦各項聯合性活動，推廣福音，發揮學生基督徒運動的本質，並互相交通學習。

主任牧師高柏恩說，教會很重視年輕人的身心靈發展，除了對經濟弱勢的學生予以幫助，另對需要諮詢的學生，除了引薦諮商師，也會提供相關支持，經費全都來自教會。過去所服務的學生有300人，目前受少子化及團契銜接等因素影響，約服務180人，也持續強化團契，吸引更多有興趣學生加入。

所服務的學生分兩種，包含基督徒與非基督徒，在基督徒部分，引領這些學生認識更多信仰，以及引導學生解決信仰和生活相糾結的問題，並有正確看法。對於非基督徒學生，則是引領認識信仰，並提供相關生心靈的幫助。

為了因應社會變遷與貼近學生，中心每年都會在耶誕禮拜中結合不同議題，讓學生反思耶誕節的意義。今年的耶誕禮拜主題是「茫忙之中遇見你」，透過展覽和信息分享，引領學生在繁忙生活中，感受耶穌基督帶來的平靜與盼望。另，日前也與南方社會力聯盟台南據點合辦的「唱咱的歌X喃喃市集」，活動以串聯社福NGO為主軸，除了各項手作小物等，並有國家人權博物館的人權故事車，以活潑親民的風格吸引民眾認識台灣歷史及人權議題。 台南大專學生中心長期來致力於扶持各團契堅守信仰真理，關懷學校、團契、教會及社會。記者鄭惠仁／攝影

商品推薦