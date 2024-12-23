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王義川南庄對兒童宣講白藍惡修三法 民宿：完全不知情、很冤枉！
民進黨立委王義川自曝前晚在苗栗南庄對兒童宣講「白藍惡修三法」引發熱議，發生場地在民宿，主人今天強調王義川是臨時來的，也沒有住宿，完全不知情，也覺得莫名其妙，很冤枉！
王義川前天在Threads發布一段影片，他在南庄鄉一家民宿面對一群持有耶誕老公公玩具的兒童宣講，並PO文「教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會！白藍惡修三法說明會，苗栗南庄」，引起網路熱議。
民宿主人今天回應表示，王義川什麼時候來？什麼時候離開？也沒有停留很久，王是客人的朋友，使用者付費，也不會特別去了解身分，王沒有投宿，因宣講事件昨天餘波盪漾，民宿備受關切，才知道是王。
民宿主人指出，前晚投宿的客人是好幾個年紀2、30歲年輕人同學的家庭聚會，與王義川的年齡有些差距，因說是要借用會議室，讓小朋友看卡通影片，王後來到場講什麼，也沒有留意，引起關心覺得莫名其妙。
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