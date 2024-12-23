如何因應藍白三法？ 政院：合法合憲救濟

針對立法院三讀通過《財劃法》、《憲訴法》與《選罷法》，行政院要如何因應，行政院發言人李慧芝23日被媒體問到時僅表示，目前行政院尚未收到立法院的函文，會以一切合法、民主與合乎憲政的方式進行救濟。

尚未確定如何因應

有媒體詢問，行政院長卓榮泰與總統賴清德是否會不副署、不公布法案時，李慧芝也僅重複表示，會合法、民主與合乎憲政的方式進行救濟。針對《財劃法》，主計總長陳淑姿則說，會優先盤點不需要修法調整的地方，若要修法會再與財政部討論。

根據《憲法增修條文》規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。

盼大法官順利通過

但由於24日將表決大法官人事案，按照新的《憲法訴訟法》，目前司法有8名大法官，若通過2人即可進行違憲與合憲判決，行政院發言人李慧芝也在記者會喊話表示，希望立法院能理性表決，使24日的大法官人事案順利通過。

民進黨團總召柯建銘曾表示「不急」，府院黨團會竭盡所能思考任何可能方式，有關是否副署等議題，民進黨會團尊重總統和行政院職權，但要先冷靜下來好好思考，待24日大法官人事同意權行使後將陸續開會因應。

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