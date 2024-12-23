王義川向學童宣講「白藍惡修三法」 邱鎮軍：不要荼毒苗栗子弟
民進黨立委王義川在社群平台發文，自曝在苗栗南庄的活動場合，向幼童宣講「白藍惡修三法說明會」，更稱「教育要從小做起」；儘管王義川強調地點非校園，但仍引發網友不滿。國民黨立委邱鎮軍今天表示，希望王義川向家長道歉，以後不要到苗栗荼毒苗栗子弟。
王義川社群影片曝光後，邱鎮軍服務處、辦公室接到不少家長的陳情電話。邱鎮軍表示，經查證，王義川是在苗栗縣南庄一家民宿裡，但不管是什麼樣的場合、什麼樣的地點，在這麼多小朋友面前講政治議題，把錯誤的政治觀念加諸在小孩子身上，真的是非常不應該。
邱鎮軍指出，王義川一天到晚在政論節目、立法院、社群非常喜歡胡說八道，這是個人自由，但到地方來的時候，請王義川看一下場適不適合講這樣的話，身為政治人物應該清楚什麼時候該講什麼話，什麼時候不該講什麼話，希望王義川能夠做到這一點，同時也希望王義川盡快跟家長道歉。
邱鎮軍不解地說，王義川的頭腦到底在裝什麼？還是這樣的影片可以得到賴清德總統的青睞，王義川還可以再升官嗎？他拜託王義川以後不要到苗栗來荼毒苗栗的子弟。
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