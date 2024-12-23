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王義川南庄對兒童宣講白藍惡修三法 苗縣府排除在校園

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨立委王義川昨天在Threads發布一段影片，引發網路熱議，苗栗縣政府教育處初步排除在校園。圖／擷自Threads
民進黨立委王義川昨天在Threads發布一段影片，引發網路熱議，苗栗縣政府教育處初步排除在校園。圖／擷自Threads

民進黨立委王義川在Threads自曝在苗栗南庄宣講白藍惡修三法，聽眾是一群兒童，他並表示教育要從小做起，苗栗縣政府初步查明事發在民宿私人聚會，並不是在校園。

王義川前天在Threads發布一段影片，他面對一群持有耶誕老公公玩具的兒童宣講，並PO文「教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會！白藍惡修三法說明會，苗栗南庄」，引起網路熱議，有網友質疑政治進入校園。

縣府教育處強調沒有對號入座，但有仔細看影片，並初步了解，王義川講話的場合應是在南庄鄉一家民宿的私人耶誕節聚會場合，排除是在校園，教育處也會重申校園保持中立，不要受政治汙染。

國民黨立委邱鎮軍則覺得非常不可思議，昨天要求王義川向苗栗家長跟孩子道歉，邱鎮軍表示，王義川沾沾自喜發文來苗栗南庄跟小孩宣講？把政治仇恨灌輸給小孩，是存什麼心態？他不知道當父母的看到這個，會覺得好玩還是憤怒？

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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