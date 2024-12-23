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向幼童宣講「白藍惡修三法」惹議 王義川回應了

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會20日三讀通過修正選罷法、憲訴法、財劃法修正案，民進黨立委王義川自曝在苗栗南庄向幼童宣講「白藍惡修三法說明會」，遭質疑政治進入校園，他今天回應「到底哪裡政治進入校園了？現場不是幼兒園啦！」。圖／擷自Threads
立法院會20日三讀通過修正選罷法、憲訴法、財劃法修正案，民進黨立委王義川自曝在苗栗南庄向幼童宣講「白藍惡修三法說明會」，遭質疑政治進入校園，他今天回應「到底哪裡政治進入校園了？現場不是幼兒園啦！」。圖／擷自Threads

立法院會20日三讀通過修正選罷法、憲訴法、財劃法修正案，民進黨立委王義川自曝在苗栗南庄向幼童宣講「白藍惡修三法說明會」，遭質疑政治進入校園，他今天回應「到底哪裡政治進入校園了？現場不是幼兒園啦！」

王義川日前在Threads發文：「教育要從小做起！不放過任何可以宣傳的機會！」並稱自己在苗栗南庄宣導「白藍惡修三法說明會」。新北市議員卓冠廷留言「請委員逐條討論不可以偷懶」、民進黨立委陳俊宇也說「沒有討論不是民主，請逐條討論喔！」

不過，王義川此舉引發網友批評政治進入校園，國民黨苗栗縣立委邱鎮軍也批，王義川平常在媒體前胡說八道就算了，還沾沾自喜發文說，來苗栗南庄跟小孩宣講？把政治仇恨灌輸給小孩，是存什麼心態？不知道當父母的看到這個，會覺得好玩還是憤怒？

對於相關指控，王義川稍早在社群平台回應，指上周六（21日）晚上自己和朋友的私人聚會，分享立委心得和這幾天的衝突，現場都是自己的朋友和他們的家人，到底哪裡政治進入校園，「現場不是幼兒園啦！」王反問，當時才晚間8時許，在分享的時候，難道要叫「小朋友不要聽，趕快去睡覺嗎？」

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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