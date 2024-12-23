民團呼籲廢除追訴期限制 勿讓兒少性侵加害人逍遙法外
據法務部統計，近十年來共有約七百位「兒少性侵」被害人提告後，因超過時效而不起訴，使許多加害人仍逍遙法外，憲法法庭將審理「民國95年以前性暴力犯罪追訴期規定」是否違憲，公督盟與暖暖Sunshine協會今天在立法院舉行記者會，呼籲大法官應站在憲法保障人權精神的角度，廢除追訴期的不當限制。
立法院上周五三讀通過的憲法訴訟法修正案，明定憲法法庭參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。公督盟表示，這是試圖癱瘓憲法法庭結果，重大影響人民救濟的權利，兒少被害人就是活生生的例子，大法官將無法宣告兒少性侵追訴期違憲。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言