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民團呼籲廢除追訴期限制 勿讓兒少性侵加害人逍遙法外

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
據法務部統計，近十年來共有約七百位「兒少性侵」被害人提告後，因超過時效而不起訴，使許多加害人仍逍遙法外，憲法法庭將審理「民國95年以前性暴力犯罪追訴期規定」是否違憲，公督盟與暖暖Sunshine協會今天在立法院舉行記者會，暖暖Sunshine協會執行長湯淨（中）呼籲大法官應站在憲法保障人權精神的角度，廢除追訴期的不當限制。記者余承翰／攝影
據法務部統計，近十年來共有約七百位「兒少性侵」被害人提告後，因超過時效而不起訴，使許多加害人仍逍遙法外，憲法法庭將審理「民國95年以前性暴力犯罪追訴期規定」是否違憲，公督盟與暖暖Sunshine協會今天在立法院舉行記者會，暖暖Sunshine協會執行長湯淨（中）呼籲大法官應站在憲法保障人權精神的角度，廢除追訴期的不當限制。記者余承翰／攝影

據法務部統計，近十年來共有約七百位「兒少性侵」被害人提告後，因超過時效而不起訴，使許多加害人仍逍遙法外，憲法法庭將審理「民國95年以前性暴力犯罪追訴期規定」是否違憲，公督盟與暖暖Sunshine協會今天在立法院舉行記者會，呼籲大法官應站在憲法保障人權精神的角度，廢除追訴期的不當限制。

立法院上周五三讀通過的憲法訴訟法修正案，明定憲法法庭參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。公督盟表示，這是試圖癱瘓憲法法庭結果，重大影響人民救濟的權利，兒少被害人就是活生生的例子，大法官將無法宣告兒少性侵追訴期違憲。

據法務部統計，近十年來共有約七百位「兒少性侵」被害人提告後，因超過時效而不起訴，使許多加害人仍逍遙法外，憲法法庭將審理「民國95年以前性暴力犯罪追訴期規定」是否違憲，公督盟與暖暖Sunshine協會今天在立法院舉行記者會，呼籲大法官應站在憲法保障人權精神的角度，廢除追訴期的不當限制。記者余承翰／攝影
據法務部統計，近十年來共有約七百位「兒少性侵」被害人提告後，因超過時效而不起訴，使許多加害人仍逍遙法外，憲法法庭將審理「民國95年以前性暴力犯罪追訴期規定」是否違憲，公督盟與暖暖Sunshine協會今天在立法院舉行記者會，呼籲大法官應站在憲法保障人權精神的角度，廢除追訴期的不當限制。記者余承翰／攝影
據法務部統計，近十年來共有約七百位「兒少性侵」被害人提告後，因超過時效而不起訴，使許多加害人仍逍遙法外，憲法法庭將審理「民國95年以前性暴力犯罪追訴期規定」是否違憲，公督盟與暖暖Sunshine協會今天在立法院舉行記者會，呼籲大法官應站在憲法保障人權精神的角度，廢除追訴期的不當限制。記者余承翰／攝影
據法務部統計，近十年來共有約七百位「兒少性侵」被害人提告後，因超過時效而不起訴，使許多加害人仍逍遙法外，憲法法庭將審理「民國95年以前性暴力犯罪追訴期規定」是否違憲，公督盟與暖暖Sunshine協會今天在立法院舉行記者會，呼籲大法官應站在憲法保障人權精神的角度，廢除追訴期的不當限制。記者余承翰／攝影

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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