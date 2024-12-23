王義川對幼童宣講「白藍惡修三法」 凌濤：教育部呢？

民進黨立委王義川日前在苗栗南庄的聖誕聯歡活動上大談「白藍惡修三法」，遭質疑洗腦幼童。國民黨桃園市議員凌濤今抨擊，王簡直「教壞囡仔大小」，洗腦幼兒政治仇恨；先前關心訪台陸生團的教育部，現在要不要譴責王義川？

凌濤表示，王義川身兼民進黨政策會執行長，竟自爆跑到苗栗南庄，宣稱講述「白藍修惡三法」，成為民進黨「青鳥宗」政治宣傳隊長，比共產黨還會洗腦，讓仇恨影響幼兒學習，連Threads上某些青鳥家長都大力抨擊。

凌濤說，王是出包大戶，卻獲賴清德青睞續任政策會，可知道王投賴所好，甘為賴清德民主獨裁的鷹犬，惡意抹黑、扭曲民主政治就是少數服從多數的真理；至今普遍民意仍支持三大法案，事實證明王義川根本不是什麼戰神，只能同溫層取暖，說服不了多數成年人，只能把歪腦筋動到未成年的幼童身上，「這已經符合他說服能力的極限了，大家不要苛責，反而要多給他鼓勵。」

凌濤表示，王義川先前「不慎揭露」我國正在監控青鳥、統計數據、做政治情蒐、復辟警總，正準備遭國會調查，如今又洗腦幼兒，滿腦子封建黨國禁錮的迂腐想法，以後會不會還要發綠領巾？「搶救義川大兵」原來不只是正國會抗議賴清德，還是推行「綠衛兵」教育的起手式？

凌濤也提到，先前包括馬龍在內的陸生團拜訪中山女高，教育部才高喊高中生多數尚未成年，心智年齡較小會被影響、背後有監護人意見，不像大學生行為自由，「那幼兒勒？教育部要不要出來譴責王義川？教育部帶頭雙標只會拉低台灣教育水準，經不起檢驗。」

商品推薦