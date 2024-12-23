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藍營爆料冬季青鳥北上受補助 台南大專學生中心曝「原因」：為民主打拚

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝質疑台南大專學生中心動員學生北上聲援青鳥行動。圖／擷取官網畫面
國民黨台南市議員蔡育輝質疑台南大專學生中心動員學生北上聲援青鳥行動。圖／擷取官網畫面

多個公民團體日前為阻擋國民黨、民眾黨在立院通過財劃法等3大法案，發起「冬季青鳥在台北」活動，台南市議員蔡育輝爆料，台南大專學生中心補助北上聲援學生費用，質疑民進黨「當家鬧事」。中心表示，沒有動員，有補助車資，是要大家共同為台灣民主打拚。

選罷法憲法訴訟法、財劃法20日晚上在立院闖關，雖闖關成功，但多個公民團體也發起「冬季青鳥在台北」活動，許多年輕人來到立院外要阻擋此3大法案通過，並發生衝突場面。國民黨台南市議員蔡育輝昨指有民眾向他爆料，台南大專學生中心提供補助，動員學生到台北聲援。他說，資料顯示，補助對象為就讀台南市高中至研究所的學生，補助日期12月18日至20日，最高金額為台南至台北高鐵來回車資共2700元。

蔡育輝表示，民進黨因擔心表局會失利，3法會過關，便動員大專院校學生北上抗議，欲阻止法案通過，根本違反民主精神，民進黨是執政黨，此舉是「當家鬧事」。透過場外抗議企圖干擾國會運作，是民進黨一貫的技倆，故技重施不可取。

台南大專學生中心今天表示，本行動是支持有意願前往台北立院現場聲援「冬季青鳥運動」的學生，共同為台灣民主打拚，中心有補助車資，但沒有動員。今年5月間因反對國會改革法案，有公民團體發起青鳥行動，該中心為了讓學生有機會表達意見，有協助成立平台，並有熱心民眾捐款，這次補助學生的車資，也都是從剩餘的捐款資出。統計從5月到這次青鳥運動，約30人提出申請。這次申請補助的日期從今天12月23日至明年1月3日。

台南大專中心隸屬台灣基督長老教會，位於東區成功大學旁長榮路，已成立半世紀，該中心說，成立的最主要目的是針對大專學生、大專教職員、教會、大學社區，做作關心及服務，亦即在台南地區從事教派間、校際間、師生間、教會間的合一事工，目標在扶持各團契堅守信仰真理，關懷學校、團契、教會及社會，並期許學生能成為未來台灣的良心及希望，不屬於任何一政黨。

國民黨台南市議員蔡育輝質疑台南大專學生中心動員學生北上聲援青鳥行動。圖／蔡育輝提供
國民黨台南市議員蔡育輝質疑台南大專學生中心動員學生北上聲援青鳥行動。圖／蔡育輝提供

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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