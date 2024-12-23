藍營爆料冬季青鳥北上受補助 台南大專學生中心曝「原因」：為民主打拚
多個公民團體日前為阻擋國民黨、民眾黨在立院通過財劃法等3大法案，發起「冬季青鳥在台北」活動，台南市議員蔡育輝爆料，台南大專學生中心補助北上聲援學生費用，質疑民進黨「當家鬧事」。中心表示，沒有動員，有補助車資，是要大家共同為台灣民主打拚。
選罷法、憲法訴訟法、財劃法20日晚上在立院闖關，雖闖關成功，但多個公民團體也發起「冬季青鳥在台北」活動，許多年輕人來到立院外要阻擋此3大法案通過，並發生衝突場面。國民黨台南市議員蔡育輝昨指有民眾向他爆料，台南大專學生中心提供補助，動員學生到台北聲援。他說，資料顯示，補助對象為就讀台南市高中至研究所的學生，補助日期12月18日至20日，最高金額為台南至台北高鐵來回車資共2700元。
蔡育輝表示，民進黨因擔心表局會失利，3法會過關，便動員大專院校學生北上抗議，欲阻止法案通過，根本違反民主精神，民進黨是執政黨，此舉是「當家鬧事」。透過場外抗議企圖干擾國會運作，是民進黨一貫的技倆，故技重施不可取。
台南大專學生中心今天表示，本行動是支持有意願前往台北立院現場聲援「冬季青鳥運動」的學生，共同為台灣民主打拚，中心有補助車資，但沒有動員。今年5月間因反對國會改革法案，有公民團體發起青鳥行動，該中心為了讓學生有機會表達意見，有協助成立平台，並有熱心民眾捐款，這次補助學生的車資，也都是從剩餘的捐款資出。統計從5月到這次青鳥運動，約30人提出申請。這次申請補助的日期從今天12月23日至明年1月3日。
台南大專中心隸屬台灣基督長老教會，位於東區成功大學旁長榮路，已成立半世紀，該中心說，成立的最主要目的是針對大專學生、大專教職員、教會、大學社區，做作關心及服務，亦即在台南地區從事教派間、校際間、師生間、教會間的合一事工，目標在扶持各團契堅守信仰真理，關懷學校、團契、教會及社會，並期許學生能成為未來台灣的良心及希望，不屬於任何一政黨。
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