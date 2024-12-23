青鳥頻飛 學者：理性討論愈限縮

立院會廿日三讀通過修正選罷法、憲訴法、財劃法，場內上演全武行，場外聚集「青鳥」高喊「沒有討論，不是民主」，數度和警方推擠，甚至企圖攻進立院。中山大學政治所退休教授廖達琪昨表示，三法案的修法是深化民主，非摧毀民主，「青鳥飛出來反而是種干擾」。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，台灣的政治現在變得非常立場分明，理性討論空間愈來愈限縮，這次修法其實有些很值得注意的地方，例如財劃法，先前民進黨沒在中央執政的時候就非常力推，現在在中央執政了就覺得不可行？民眾上街抗爭時是不是真正了解立法內容與背景？還是只有敵我之分？

賴祥蔚說，民眾展現意見原是好事，但如果變成黨派力量動員而不是公民團體自主意志展現，也沒有理性討論的空間，那就會更加激化立場對決，對台灣民主發展不是好事。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，執政黨動員青鳥衝進立法院、鼓動群眾上街頭，還是有一定程度的效果，除了可鞏固基本盤，站穩自己的論述不往後退，更符合原本設定「戰」、「鬥」的戰略主軸，不讓在野黨有任何扳回一城空間，才能有機會收復立法院，達成完全執政。

鈕則勳認為，民進黨邏輯已拉高到戰略層次的「抗中」，青鳥抗議很多都是無限上綱到和北京有關的論述，和立院通過法案做結合，這都是國民黨的弱點；在野接下來必須要更強化論述、讓民眾更清楚明瞭。

廖達琪建議，藍營要拚命跟國際媒體接觸、溝通解釋，如果沒有做好國際輿論部署，傳達出去的訊息可能會有某種偏差或一面倒；國內方面，執政黨想靠社會運動爭取民意，在野也須採取「仙拚仙」策略，走上街頭向民眾說明修法正當性，且論述要簡單明瞭又親民，可透過青年團、網路等管道宣傳。

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