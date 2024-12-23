新聞眼／國會大亂鬥戲碼 還要演多久？

立法院會上周五為選罷法、憲訴法、財劃法的修正上演全武行，多名立委掛彩，立法院長韓國瑜也在推擠中摔倒。本屆國會衝突日益加劇，並一再衝破議事攻防底線，人民都想問，國會大亂鬥戲碼還要上演多久？

面對國會亂象，朝野迄今各說各話；綠營批評藍白違反程序正義，藍白則批綠營當家鬧事。外界在「各打五十大板」之前，其實可以進一步推敲，看看公理的天平倒向何方？

國民黨立院黨團闖關三個法案，從程序來看確實顯得「強渡關山」，難免被質疑倉促立法，但民進黨團真如自己所稱「沒有討論、沒有民主」？恐怕也未必，甚至民進黨立委是否「真心想討論」，也要被打上大問號。

三法爭議怎解？可能發展 製表／鄭媁、林河名

這三個法案，選罷法是為杜絕幽靈連署，憲訴法是為賦予違憲宣告門檻，財劃法則是落實地方自治、尋求中央與地方更合理財政分配，更是廿五年來首修，從立法目的來看都可謂良善，也有一定的進步性。

綠營不滿現今連署浮濫，卻一味反抗「加嚴」罷免連署；既想要大法官守護憲法，卻不想建立更合理的違憲審查門檻；在野時喊修財劃法，完全執政卻自我感覺良好「現在是最棒版本」。這些前後矛盾的表態，也反映在法案審查時的「為反對而反對」。

在野黨提出修法論述，在委員會審查時「狀元遇到兵」，又被操作「抗中」已然得心應手的民進黨動輒戴上「賣台」帽子，甚至上綱到「民主已死、亡國滅台」，藍白也只能祭出人數優勢，避免夜長夢多。

這樣的修法過程，當然不夠完美，但以修法結果來看，真有綠營所稱那樣「不堪」嗎？更令人遺憾的是，民進黨比不過人頭，動輒召喚青鳥、訴諸民粹，所謂「民主嘉年華會」，更像「民主砸派大會」，不如執政黨之意就翻桌。說來諷刺，過去最擅長論述的民進黨，如今竟要一再鼓動「青鳥」來國會圍事。

財劃法修正後，賴總統表示，法案「未經充分討論、無視民意」，但究竟誰不想討論？誰違反要求修法的民意？人民對只會武鬥的國會已經冷感厭煩，只想立委好好開會，當家作主的民進黨能不能試著「用民主」來說服大眾？

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