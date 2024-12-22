政治進入校園？對幼童宣講「惡修三法」 王義川：教育從小做起

民進黨立委王義川昨天在社群平台Threads發布一段影片，他面對一群拿著耶誕老人玩具的孩子講話，並發文「教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會！白藍惡修三法說明會，苗栗南庄」，引起網路熱議。

國民黨立委邱鎮軍覺得非常不可思議，今天要求王義川向苗栗家長跟孩子道歉，邱鎮軍表示，王義川沾沾自喜發文來苗栗南庄跟小孩宣講？把政治仇恨灌輸給小孩，是存什麼心態？他不知道當父母的看到這個，會覺得好玩還是憤怒？

邱鎮軍說，政治進入高中、大學校園就很值得被譴責，這個畫面看過去，這些孩子也不過國小而已！他覺得非常不可思議！王義川請為你的言行向苗栗的家長跟孩子們道歉！ 民進黨立委王義川昨天在Threads發布一段影片，引發網路熱議。圖／擷自Threads

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