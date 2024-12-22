快訊

言行曾受啟迪 管中閔悼東引前指揮官謝久：好學精神自愧不如

阿妹唱「三天三夜」大巨蛋周邊震動…禁止歌迷跳動？北市府給答案了

柯建銘談三法救濟 楊瓊瓔：政院不副署、總統不公布皆毀憲亂政

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對立法院三讀通過修正選罷法、財劃法、憲法訴訟法，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，賴清德總統以降每個人都在想怎麼辦，大家過年以後好好想一想、冷靜一下，不急著處理。國民黨立委楊瓊瓔表示，無論是行政院不副署或總統不公布，這都是真正的毀憲亂政。圖／聯合報系資料照片
針對立法院三讀通過修正選罷法、財劃法、憲法訴訟法，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，賴清德總統以降每個人都在想怎麼辦，大家過年以後好好想一想、冷靜一下，不急著處理。國民黨立委楊瓊瓔表示，無論是行政院不副署或總統不公布，這都是真正的毀憲亂政。圖／聯合報系資料照片

針對立法院三讀通過修正選罷法財劃法憲法訴訟法，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，賴清德總統以降每個人都在想怎麼辦，大家過年以後好好想一想、冷靜一下，不急著處理。國民黨立委楊瓊瓔表示，無論是行政院不副署或總統不公布，這都是真正的毀憲亂政。

楊瓊瓔表示，她跟柯建銘在國會共事許久，民進黨這會期哪些屬於議事攻防範疇、哪些是破壞民主的惡劣行徑，老柯不用裝聾作啞，只用文青語言美化，卻打著民主口號做反民主、反議事規則的事情。

楊瓊瓔說，民進黨完全執政太久、習慣「整碗拿去」，剛上來接棒英系執政的政府班底，對於占據所有利益的執念太深，以致不願讓步不願認錯，人事要用人唯親不看專業、能源政策要硬幹到底死不認錯，弊案連爆卻不敢徹查、霸凌醜聞意圖包庇，整個民進黨，還活在「法案要怎麼過、怎麼改都聽我老柯的」的過去式裡。

楊瓊瓔感嘆，對於現在立法院的監督，政府完全不想承認在野是人民選出來的多數，新政府上任到現在，中火爭議、國會改革、總預算案等，有哪一件事的議事過程，執政黨真的尊重過在野多數？甚至為了逃避投票，反鎖國會議場且不惜拳腳相向。

楊瓊瓔強調，賴清德是國會未過半、民意未過半的雙少數總統，不但沒有謙卑，面對民意想要制衡的意圖，反而拿著執政權鬧事，例如這次「三法」通過，就她所知朝野前一晚確實有協調出結論，但民進黨立委卻光速「翻桌」，在隔日半夜無視依規定排隊三天的在野黨，而破窗插隊爬進議場佔據主席台後，還暴力架離立法院長韓國瑜。

楊瓊瓔說，請問曾自詡「喬王」的柯建銘，但凡任何想要協商的政黨，會有可能做出自毀互信與溝通成果的行徑嗎？還是民進黨團的立委已經無法指揮統一？

她呼籲民進黨少用沒底線的衝突手段，才能挽救朝野互信、回歸正常議事，因為領導國家的現在是民進黨，在國會喊打喊殺的卻也是民進黨，面對彼此制衡事實、不要緊抓所有權力不放，才是國會運作的談判之道。

憲法訴訟法 柯建銘 楊瓊瓔 財劃法 選罷法

延伸閱讀

柯建銘批折衷方案羞辱 朱立倫：邊打邊談是哪種協商？

立院委員會通過明年中火減煤100萬噸 台電：尊重立院決議

柯建銘談三法救濟喊「先冷靜」 盼民眾讓島嶼再天光

批藍白修法要滅國亡台 柯建銘點名韓國瑜是歷史罪人

相關新聞

柯建銘談三法救濟 楊瓊瓔：總統不公布毀憲亂政

針對立法院三讀通過修正選罷法、財劃法、憲法訴訟法，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，賴清德總統以降每個人都在想怎麼辦，大...

馬永成、羅文嘉扁朝人馬回鍋 賴清德不只為洗白陳水扁

國安會諮詢委員馬永成將出任行政院政務委員，負責「全社會防衛韌性」事務的跨部會協調整合，再加上過去幾年就低調襄助賴清德的海基會秘書長羅文嘉，淡出政壇十多年的「扁朝人馬」班師回朝，賴清德考量的不只是替陳水扁「洗白」，而是有更深層政權穩定考量。...

討論蔡壁如回黨中央領導？民眾黨中央委員江和樹：假消息

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，昨天的緊急應變小組會議，討論的是柯文哲如果被起訴該怎麼辦，還有他辭職慰留的事情，...

綠營議員不滿新版財劃法 高雄成長比例全台墊底

財劃法三讀通過，高雄市議會民進黨「南方問政連線」不滿表示，修法過程倉促草率，地方政府意見未被充分納入，表決前還臨時出現多...

韓國瑜將率團赴川普就職典禮 綠委提蕭美琴模式盼比照

川普當選美國總統，明年1月20日就職。美媒《Politico》報導指出，台灣將派立法院長韓國瑜率大規模代表團，赴華府參加...

國會衝突成常態 羅智強：根本原因賴清德輸不起

立法院會20日處理公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正案，朝野從19日深夜展開攻防，更於20日上演全武行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。