柯建銘談三法救濟 楊瓊瓔：政院不副署、總統不公布皆毀憲亂政

針對立法院三讀通過修正選罷法、財劃法、憲法訴訟法，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，賴清德總統以降每個人都在想怎麼辦，大家過年以後好好想一想、冷靜一下，不急著處理。國民黨立委楊瓊瓔表示，無論是行政院不副署或總統不公布，這都是真正的毀憲亂政。

楊瓊瓔表示，她跟柯建銘在國會共事許久，民進黨這會期哪些屬於議事攻防範疇、哪些是破壞民主的惡劣行徑，老柯不用裝聾作啞，只用文青語言美化，卻打著民主口號做反民主、反議事規則的事情。

楊瓊瓔說，民進黨完全執政太久、習慣「整碗拿去」，剛上來接棒英系執政的政府班底，對於占據所有利益的執念太深，以致不願讓步不願認錯，人事要用人唯親不看專業、能源政策要硬幹到底死不認錯，弊案連爆卻不敢徹查、霸凌醜聞意圖包庇，整個民進黨，還活在「法案要怎麼過、怎麼改都聽我老柯的」的過去式裡。

楊瓊瓔感嘆，對於現在立法院的監督，政府完全不想承認在野是人民選出來的多數，新政府上任到現在，中火爭議、國會改革、總預算案等，有哪一件事的議事過程，執政黨真的尊重過在野多數？甚至為了逃避投票，反鎖國會議場且不惜拳腳相向。

楊瓊瓔強調，賴清德是國會未過半、民意未過半的雙少數總統，不但沒有謙卑，面對民意想要制衡的意圖，反而拿著執政權鬧事，例如這次「三法」通過，就她所知朝野前一晚確實有協調出結論，但民進黨立委卻光速「翻桌」，在隔日半夜無視依規定排隊三天的在野黨，而破窗插隊爬進議場佔據主席台後，還暴力架離立法院長韓國瑜。

楊瓊瓔說，請問曾自詡「喬王」的柯建銘，但凡任何想要協商的政黨，會有可能做出自毀互信與溝通成果的行徑嗎？還是民進黨團的立委已經無法指揮統一？

她呼籲民進黨少用沒底線的衝突手段，才能挽救朝野互信、回歸正常議事，因為領導國家的現在是民進黨，在國會喊打喊殺的卻也是民進黨，面對彼此制衡事實、不要緊抓所有權力不放，才是國會運作的談判之道。

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