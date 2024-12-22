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柯建銘批折衷方案羞辱 朱立倫：邊打邊談是哪種協商？

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（圖）今天出席KMT接班人計畫民主浪花旗艦場，談到日前立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，批評民進黨掌控媒體、扭曲事實。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（圖）今天出席KMT接班人計畫民主浪花旗艦場，談到日前立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，批評民進黨掌控媒體、扭曲事實。記者余承翰／攝影

立法院日前三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，民進黨立院黨團柯建銘今天還原，朝野協商時國民黨主席朱立倫的方案是在羞辱綠，對此朱立倫今天出席KMT接班人計畫民主浪花旗艦場時表示，民進黨真正的意思就是要邊談邊打，而且要打到底，罷占主席台來阻止立法院長韓國瑜上台，請問這是哪一種協調？

朱立倫並指出，民進黨在選罷法通過後就要提出釋憲，又不准國民黨團通過憲訴法；財劃法則是綠營上會期就已承諾這會期初要提版本，現在又說要等半年後，最後財政部或政院的版本一定就是不修法，不改「中央集錢又集權」，這是毫無誠意的協商。

朱立倫表示，當天他們都講得很清楚，只要有誠意、尊重韓國瑜，讓韓國瑜能順利主持，一步步往前走，希望台灣民主是透過數人頭，而不是打破人頭，民進黨如果要霸占主席台，打破人頭，就是傷害台灣民主。

國民黨主席朱立倫（圖）今天出席KMT接班人計畫民主浪花旗艦場時表示，民進黨真正的意思是要邊談邊打，而且要打到底、阻止立法院長韓國瑜上台，這是哪一種協商。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（圖）今天出席KMT接班人計畫民主浪花旗艦場時表示，民進黨真正的意思是要邊談邊打，而且要打到底、阻止立法院長韓國瑜上台，這是哪一種協商。記者余承翰／攝影

憲法訴訟法 朱立倫 柯建銘 財劃法 選罷法

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