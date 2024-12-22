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《憲訴法》三讀…大法官人事24日投票 藍傾向全不合格、白擬考慮放行

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立院上演大亂鬥，選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案在混亂中三讀通過。記者葉信菉／攝影
立院上演大亂鬥，選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案在混亂中三讀通過。記者葉信菉／攝影

司法院大法官將於24日進行人事案投票，但7位候選人，包括正副院長張文貞、姚立明，還有何賴傑、陳運財、廖福特、王碧芳與劉靜怡，都可能遭到否決！另外，立法院目前還有NCC委員人事權尚未處理，總預算也還沒審完，《選罷法》罷免門檻高於當選門檻也尚未處理，國會僵局並未在20日的日三法三讀結束。

藍揚言全面封殺

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為大法官人選，以補足15名法定總額。立法院日前已舉行公聽會並審查完畢，訂於24日行使同意權案記名投票表決。

對此，國民黨團書記長林思銘表示，對於被提名人投票意向，黨團23日將開會決定，但目前傾向全部不合格。民眾黨團副總召吳春城說，《憲法訴訟法》修正案剛三讀通過，明定參與憲法判決的大法官最低人數為10人、宣告違憲最低人數為9人，民眾黨團希望大法官要有最低的人數，因此會盡量讓大法官符合這樣的門檻。

白考慮放行1-2人

但吳春城強調，若真的沒有到達最低人數，這次通過的憲訴法也有補救措施，即總統要在兩個月內補足提名。他表示，以民眾黨團的立場，期待憲法法庭能夠正常運作。但民進黨團幹事長吳思瑤直指，憲訴法修法拉高憲判門檻，當然讓在野黨更容易藉由封殺人事，就是要憲法法庭沒辦法運作。

目前國家通訊傳播委員會（NCC）也處於委員尚未提名的狀態，由於前主委陳耀祥、副主委翁柏宗與委員林麗雲、王維菁卸任，原由前行政院長陳建仁提名翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯與詹懿廉，但至今尚未處理，行政院長卓榮泰11月27日曾表示會重新提名，但至今尚無下文。

法案、人事權待審議

另外，公平交易委員會委員也將於明年1月底屆期任滿，行政院已提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，目前也尚未啟動審查。

立法院目前還在審理總預算，而《選罷法》高爭議的「罷免門檻高於當選門檻」條文於12月16日送出委員會後，目前正處於1個月的協商冷凍期，但此次《選罷法》要求連署需附身分證影本就已引發民進黨高度不滿，未來人事權與相關修法的朝野交鋒，恐還會有其他衝突發生。

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