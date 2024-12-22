三法不副署、不公布都違憲 學者籲政黨協商：朝野都需妥協

「行政院長不副署、總統不公布法律都是違憲，各黨應該舉行協商以化解僵局！」學者曲兆祥22日受訪時針對有人想方設法阻擋《選罷法》、《財劃法》與《憲訴法》的三讀如此分析。但學者劉兆隆認為，目前三黨政治互信很低，協商成功機率低，衝突會延續到下次選舉。學者蘇子喬則認為，大法官應提國會多數可接受人選，可化解僵局。

在野黨不願倒閣

立法院22日由藍白以優勢票數通過《選罷法》、《財劃法》與《憲訴法》，因此有民進黨支持者認為，可透過行政院長卓榮泰不副署法案，或是總統賴清德不公布法律等方式避免「惡法」生效，還有中研院學者邵允鍾、陳錫平建議，聲請憲法法庭作成「推遲命令」阻止系爭法律案生效，以獲取作成暫時處分的時間。

但台師大政研所教授曲兆祥受訪時直言，不副署與不公布法律通通都違憲，若立法院通過的法案、行政院沒有覆議的話，總統一定要通過，否則就違反《憲法》第72條。且根據《憲法增修條文》，行政院長並沒有副署權，至於倒閣，主動權並不在行政院，而在野黨居於多數也不會願意倒閣。

朝野都要妥協

「重點是執政黨會不會讓步！」曲兆祥指出，由於大法官尚未完全提名，《憲訴法》規定一旦適用，大法官將無法處理重大爭議，而行政院若提覆議案，通過的機會並不大下，就要看執政黨的狀態，最糟就可能會像南韓總統尹錫悅發動戒嚴，但戒嚴也會被國會收回，且目前政治僵局也尚未解決。

曲兆祥強調，民主政治就是妥協與協商政治，這是政治學的基本常識，但如今無論哪個政黨都好像變成「民主政治就是要打破頭」，聽我的話就是「民主」，聽你的話就是「獨裁」。他認為執政黨要在「是否發動大罷免」與「大法官人選」進行妥協，進行全民公證的政黨協商，讓台灣政治可以繼續運行下去，而在野黨可能也要在《選罷法》與人事案上妥協。

政治動盪成新常態

但彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時認為，政治協商的前提是要有互信，如今各黨累積惡意如此，國會打成這樣，他認為僵局會持續到2026年選舉，讓人民用選票來決定結果。此外，他認為以目前的政黨結構，朝小野大的僵局可能會持續好一段時間，將會是新的常態。

「不會有單一政黨一次拿走多數席次！」劉兆隆認為，而小黨與執政黨或在野大黨之間也會有一定的模式以求取平衡，可參考美國的政黨政治互動模式，變成「不穩定的動態平衡」。而在野黨不會想要倒閣，尤其是民眾黨若倒閣，席次可能會大幅降低，至於不副署與不公布法律都會有憲政問題。

提藍白人選仍有利釋憲

東吳政治系教授蘇子喬受訪時則說，24日將進行大法官提名，1個都沒通過，或是只過支持死刑的被提名人王碧芳的機率很高，總統府若想要聲請釋憲，最好在下次補提名時，提出藍白願意接受的人選。他強調，目前大法官還有8人是前總統蔡英文時期提名，即使全提藍白支持的對象，還是對賴清德總統有利，且憲法法庭還能重啟運作。

另外，他認為以考試委員人事案的投票狀況來看，民眾黨還是民進黨要順利通過人事案，或是成為國會多數支持的拉攏對象，否則以台灣的憲政體制，若進入少數政府，施政就是窒礙難行。至於有學者所提憲法法庭的「推遲命令」，蘇子喬則說，我國《憲法》並沒有相關規定。

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