罷免門檻限縮民主？ 學者：罷免本非常態

針對《選罷法》罷免連署要附身分證影本，未來罷免門檻還要高於當選門檻，學者曲兆祥受訪時指出，附影本可減少死人連署。學者劉兆隆受訪時也認為，罷免門檻加嚴，可讓民眾思考是否真有需要。但學者范世平受訪時認為，本屆立委應利益迴避。而學者蘇子喬受訪時則說，民眾參政權主要是選舉，罷免非常態。

立法院20日通過《選罷法》修正草案，規定罷免連署時要附身分證正反面影本等規定，但遭到民進黨批評是沒收人民罷免權。台師大東亞系教授范世平受訪時就說，地方層級的罷免若需要蒐集身分證，就可能出現查水表的狀況，連署民眾會有很大壓力，恐影響罷免成案。

先進國家很少有罷免

但台師大政研所教授曲兆祥受訪時指出，是否附身分證各有說法，但過去曾出現很多拿死人身分證連署的狀況，修法通過後有望避免；但反對方可能認為，附身分證影本恐洩露個資，讓詐騙集團更加猖獗。

「罷免門檻高於當選門檻就有爭議！」曲兆祥說，反對提高罷免者會認為，罷免本身投票率就不高，還要超過投票率高的時候的票數很不合理。但先進民主國家很少有罷免，是因為我國《憲法》將「選舉、罷免、創制與複決」寫在一起，民眾會認為是基本權利，但在其它國家，較多是讓政治人物以彈劾來負法律責任。

罷免易淪為政黨惡鬥

曲兆祥提醒說，彈劾需要有法定理由，但罷免不用，因此條件比彈劾寬鬆很多，但若頻率過高，恐出現政治不穩。彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時也說，罷免到底要負政治責任還是法律責任需要釐清，雖然這次修法確實讓罷免變很難，但也剛好給民眾有機會反思，畢竟過去幾場罷免其實都淪為政黨對立的惡鬥。

「這屆立委不應該適用新法！」范世平則說，目前國民黨如此蠻橫通過《財劃法》、《憲訴法》與《選罷法》，已經累積人民許多怒氣值，屆時他認為總統賴清德與行政院長卓榮泰有可能不公布與副署法律，讓舊法繼續延續。但他也指出，目前民進黨僅落後國民黨3席，若能罷掉2席就能翻轉局勢。

藍仇恨值高易罷免

范世平分析說，若民進黨能拉攏民眾黨如黃珊珊、陳昭姿等立委，民眾黨自然成為一盤散沙。他認為，若到時候適用舊法，國民黨立委被罷掉的可能性較高，因為國民黨的立委仇恨值較高，若國民黨想要反罷免民進黨立委，民進黨用「國民黨配合中國滲透破壞」、「減少潛艦國造預算」等宣傳，將可降低國民黨罷免正當性。

不過東吳政治系教授蘇子喬受訪時指出，2016年到2024年，罷免提出的頻率比起過去高非常多，代表人民認為罷免是有機會成功的，但西方國家，包括國際法兩公約的《政治公約》的部分，參政權主要都是強調選舉，創制、罷免與複決其實都是延伸，「有些國家甚至沒有全國性公投。」

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