遭柯建銘控拒折衷方案 朱立倫反擊：邊打邊談是哪種協商？

立法院日前三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，民進黨立院黨團柯建銘還原，朝野協商曾有折衷方案，但國民黨主席朱立倫的方案是羞辱綠營。朱立倫今表示，民進黨真正的意思是要邊談邊打，而且要打到底、阻止立法院長韓國瑜上台，這是哪一種協商？

朱立倫說，就是雖然要協商，但一定要打，也就是邊談邊打，一定要打到底，當天也要霸佔主席台，阻止韓國瑜上台，請問這是哪一種協調？

柯建銘今天表示，當時朝野折衷共識是「選罷法」按程序走，「憲訴法」等下周二大法官人事同意權投票過後再談，「財劃法」則由行政院與地方溝通後，半年後提出行政院版；後來韓國瑜轉告朱立倫，朱立倫回覆，憲訴法可等大法官補齊再談，但財劃法這會期前要完成，且民進黨不能占領主席台，但這樣的說法根本是把綠營的手綁起來看他們表演、是羞辱。

朱立倫今出席KMT接班人計畫民主浪花旗艦場前受訪表示，他跟韓國瑜的態度都是希望議事能順利進行，但聽柯建銘今天講的，他們真正的意思就是雖然要協商，但一定要打，也就是邊談邊打，一定要打到底，當天也要霸占主席台，阻止韓國瑜上台，請問這是哪一種協調？

朱立倫說，民進黨在選罷法通過後就要提出釋憲，又不准國民黨團通過憲訴法；財劃法則是在上會期，綠營就已承諾這會期初要提版本，現在又說要等半年後，最後財政部或政院的版本一定就是不修法，不改「中央集錢又集權」，這是毫無誠意的協商。

朱立倫強調，當天他們都講得很清楚，只要有誠意、尊重韓國瑜，讓韓國瑜能順利主持，大家一步步往前走，希望台灣民主是透過數人頭，而不是打破人頭，民進黨如果要霸占主席台，打破人頭，就是傷害台灣民主。

對於民進黨邊打邊談，是否在玩兩面手法？朱立倫說，相信大家看得很清楚，當天民進黨一方面說為了台灣民主，卻用暴力、打破人頭代替數人頭方式，他要再次呼籲民進黨回到台灣民主ABC，在立院按照程序用表決，少數服從多數，多數尊重少數，才是台灣民主之福。

朱立倫表示，柯建銘昨天說通過三法都是「中共的陰謀」，今天又說通過三法「台灣就會亡國」，多拿一些資源給地方公共建設，讓各縣市好好做事，這樣會亡國嗎？選罷法不能造假，要拿身分證才能連署，這會亡國嗎？15位大法官由8席改為9席才能宣告違憲，這會亡國？大家看清楚中華民國屹立不搖，我們對民主要有信心。

商品推薦