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立院大亂鬥…韓國瑜、藍委都掛彩 朱立倫26日邀餐敘慰勞
立法院20日三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，朝野上演全武行，多名立委在肢體衝突中掛彩，立法院長韓國瑜也在推擠中摔倒。國民黨主席朱立倫今天證實，26日將邀藍委餐敘慰勞。
朝野20日在院會大亂鬥，多名民進黨立委受傷，國民黨立委陳玉珍全身上下瘀青，藍委賴士葆、林倩綺等人也受傷。傳出朱立倫邀請國民黨全體立委預計26日於福華飯店餐敘，慰勉委員辛勞。
朱立倫今出席KMT接班人計畫民主浪花旗艦場。他在會前受訪表示，非常感謝所有立委非常辛苦，為了台灣民主、地方能有更多資源做好公共建設，大家付出非常多心力，歲末年初希望跟大家聚聚，也非常感謝韓國瑜真的非常辛勞，為了這次修法受盡民進黨屈辱，大家要為韓國瑜加油。
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