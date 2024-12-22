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北市街頭連署罷免藍委徐巧芯、李彥秀 民眾不畏寒冬響應

中央社／ 台北22日電
有民團22日在台北捷運後山埤站外號召群眾響應罷免國民黨立委徐巧芯、李彥秀的連署活動，許多民眾在攤位上簽名參與。中央社
有民團22日在台北捷運後山埤站外號召群眾響應罷免國民黨立委徐巧芯、李彥秀的連署活動，許多民眾在攤位上簽名參與。中央社

立法院會三讀通過修正選罷法憲法訴訟法財劃法等案。民團為抗議不顧民意，今天在台北捷運後山埤站3號出口舉行罷免藍委徐巧芯李彥秀連署活動，許多民眾不畏寒冬響應。

立法院20日院會藍綠交戰，立法院外也有民團台灣公民陣線及台灣經濟民主連合號召青鳥聚集抗議，最後國民黨闖關通過修正選罷法、財劃法及憲訴法。民團稱三大惡法闖關通過，將再深入國民黨立委選區推動落選運動。

為抗議立法院通過惡法，民團「剷除黑芯-信義南松山罷免團隊」今天首度聯手「國會要除銹 罷免李彥秀-港湖青鳥行動」團體，下午1時到北捷後山埤站出口發起街頭連署罷免活動，將收送第一階段提議連署書。

現場連署活動時間自下午1時至4時，許多民眾不畏寒冬，踴躍來到現場聲援支持。

工作人員告訴中央社記者，自立法院通過3項惡法後，這兩天的單日罷免連署數量成長近20倍，顯見民眾的憤怒來到高點，今天現場也看到許多人都熱情響應，就是要表達尊重民意的心聲。

根據主辦單位統計，現場活動約進行1小時左右，兩邊罷免連署人數都各超過上百人，預計到結束時有更多民眾加入。

工作人員表示，後續的街頭連署罷免活動將更加積極推動，預計28日上午將至永春市場附近舉辦。

徐巧芯 憲法訴訟法 李彥秀 罷免 財劃法 選罷法

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