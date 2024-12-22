柯建銘談三法救濟喊「先冷靜」 盼民眾讓島嶼再天光

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聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影

藍白主導三讀通過選罷法、財劃法、憲法訴訟法修正案，朝野對立恐加劇。民進黨立院黨團總召柯建銘今天指出，賴總統以降每個人都在想怎麼辦，大家過年以後好好想一想、冷靜一下，不急著處理，他也呼籲公民團體、學者專家等百工百業站出來，讓民意響徹雲霄，島嶼會再天光。

柯建銘表示，憲法學者、律師團體等所有台灣人都很憂心，假如未來3年國民黨亂搞，國家就會完蛋，從賴總統以降每個人都在想怎麼辦，若台灣亂掉，外資跑了、資金也外流，何其嚴重，但「他們可能得逞嗎？希望他們不要太早得意」。

柯建銘強調，台灣還有民意，國民黨、民眾黨加起來62名立委，能對抗2300萬人嗎？以為遂行大陸領導人習近平的主張，就可以把台灣賣掉？

柯建銘說，距離三讀法案送到行政院還有一段距離，立法院這會期法定1月21日結束，但他認為會提早到1月15日，因為韓國瑜要去參加準美國總統川普就職典禮，立法院會期結束，大家過年後好好想一想、冷靜一下，不需要回答到底要不要總統公告或行政院長不副署，沒有急著要處理，包括國民黨、民眾黨好好想一想再來。

柯批評，藍白這些人整天抓狂，把民進黨往死裡打，比義和團還義和團、還恐怖，保衛台灣只剩民進黨。他呼籲百工百業要站出來，這是國家生死存亡關鍵時刻，讓聲音響徹雲霄，島嶼會再天光。

排黑條款 選罷法

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