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酸綠委立院演很大...一張照游淑慧酸：我凝望沒背後發涼？

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酸綠委立院演很大...一張照游淑慧酸：我凝望沒背後發涼？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
三法通過後，民進黨立委邱議瑩在臉書貼出與沈伯洋、黃捷等在魷魚遊戲英熙娃娃前合照，曾受柯文哲邀請拍影片扮裝英熙的議員游淑慧說「我在背後凝望他們，沒有感覺背後發涼？」圖／引用自邱議瑩臉書
三法通過後，民進黨立委邱議瑩在臉書貼出與沈伯洋、黃捷等在魷魚遊戲英熙娃娃前合照，曾受柯文哲邀請拍影片扮裝英熙的議員游淑慧說「我在背後凝望他們，沒有感覺背後發涼？」圖／引用自邱議瑩臉書

立院上周排審選罷法、憲訴法與財劃法等三大案，引爆朝野攻防。修法通過後，民進黨立委邱議瑩在臉書貼出與沈伯洋、黃捷等在魷魚遊戲英熙娃娃前合照，曾受柯文哲邀請拍影片扮裝英熙的議員游淑慧說「我在背後凝望他們，沒有感覺背後發涼？」

國民黨議員游淑慧大嘆，民進黨立委們「工作娛樂兩不相誤、台上的演員下了戲就放下；台下的觀眾反而入戲很深不能自拔。」

立法院針對選罷法、憲訴法、財劃法等三法上周四、五激烈朝野攻防，不僅綠營前一晚破窗攻占立法院，國民黨立委隨後清空主席台，爆發藍綠立委拉扯，比中指、壓頭、潑水等，綠營更號召場外青鳥聚集。不過三法通過後，民進黨立委們在高雄魷魚遊戲巨型英熙娃娃前合影，邱說「1、2、3，高雄人！我們來挑戰魷魚遊戲啦！」並說「放心，這次的魷魚遊戲沒有淘汰，只有滿滿的驚喜！」

國民黨議員游淑慧大嘆，民進黨立委們「工作娛樂兩不相誤、台上的演員下了戲就放下；台下的觀眾反而入戲很深不能自拔。」

游淑慧說，前一天一副三法若通過，就要從容就義、救國救民；第二天法案三讀後，馬上神清氣爽揪團到高雄扮裝玩耍，看起來委員們心情、身體恢復和調適的都不錯。不過游也嘆，反而台下的觀眾，反而入戲很深不能自拔。

排黑條款 選罷法

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