聽新聞
0:00 / 0:00
酸綠委立院演很大...一張照游淑慧酸：我凝望沒背後發涼？
立院上周排審選罷法、憲訴法與財劃法等三大案，引爆朝野攻防。修法通過後，民進黨立委邱議瑩在臉書貼出與沈伯洋、黃捷等在魷魚遊戲英熙娃娃前合照，曾受柯文哲邀請拍影片扮裝英熙的議員游淑慧說「我在背後凝望他們，沒有感覺背後發涼？」
國民黨議員游淑慧大嘆，民進黨立委們「工作娛樂兩不相誤、台上的演員下了戲就放下；台下的觀眾反而入戲很深不能自拔。」
立法院針對選罷法、憲訴法、財劃法等三法上周四、五激烈朝野攻防，不僅綠營前一晚破窗攻占立法院，國民黨立委隨後清空主席台，爆發藍綠立委拉扯，比中指、壓頭、潑水等，綠營更號召場外青鳥聚集。不過三法通過後，民進黨立委們在高雄魷魚遊戲巨型英熙娃娃前合影，邱說「1、2、3，高雄人！我們來挑戰魷魚遊戲啦！」並說「放心，這次的魷魚遊戲沒有淘汰，只有滿滿的驚喜！」
國民黨議員游淑慧大嘆，民進黨立委們「工作娛樂兩不相誤、台上的演員下了戲就放下；台下的觀眾反而入戲很深不能自拔。」
游淑慧說，前一天一副三法若通過，就要從容就義、救國救民；第二天法案三讀後，馬上神清氣爽揪團到高雄扮裝玩耍，看起來委員們心情、身體恢復和調適的都不錯。不過游也嘆，反而台下的觀眾，反而入戲很深不能自拔。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言