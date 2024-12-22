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立院通過三法前...朝野曾密商談條件 柯建銘曝時間軸

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影

選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案在立法院會完成闖關，朝野爆發肢體衝突。本報及其他媒體揭露，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜曾積極密商，民進黨團總召柯建銘今還原協商時間軸，揭國民黨主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁立場，痛批藍早準備好硬幹，韓國瑜更是違法的立法院長，最終摧毀立法院。

朝野對抗在20日立法院會來到最高點，時序推回18日朝野協商，當時柯建銘正為選罷法初審爭議據理力爭，國民黨團則退席抗議，雙方不歡而散。柯透露，當晚卓榮泰主動約韓國瑜在行政院碰面，「看到朝野惡質對立，周五（20日）該怎麼辦？」卓並親自拜託韓好好主持程序、發言表決。

19日上午，卓揆再邀柯建銘、黨團幹事長吳思瑤赴行政院，告知兩院曾有談話，盼民進黨團再與國民黨團好好談；中午12時30分許，柯、吳向韓國瑜表達立場，提出選罷法照程序處理、憲訴法等24日大法官人事同意權投完再談，及行政院半年內提出財劃法修法版本，期間加強朝野溝通等三大協商條件。

隨後，韓國瑜親自找朱立倫溝通，確認黨的態度，柯轉述，約在下午3時30分，朱立倫提出憲訴法可等全部補齊再談、財劃法這會期前完成，選罷法民進黨不可抗爭、占領主席台，「好像叫民進黨手綁起來看你表演」，根本緣木求魚，這種回話就是羞辱，國民黨準備好要幹了。

柯建銘續指，當晚6時許傅崐萁打給他告知「最終答案」，卻提出選罷法通過後不可釋憲，剝奪民進黨釋憲權利，而財劃法年底前完成三讀。他批評，民進黨團竭盡所能盼創造雙贏，朝野協商照程序走，但跟國民黨團談似乎與虎謀皮，被底氣很足的拒絕掉。

他強調，有報導稱朱立倫同意民進黨團主張，但傅崐萁不同意，傅因此暴怒稱朱沒答應訴求，但兩人其實沆瀣一氣，都拿出天方夜譚，朱更加碼反將你一軍，是亡國四人幫之首（其他三人指韓國瑜、傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌）。

「違法的立法院長摧毀了立法院！」柯建銘不滿說道，韓國瑜笑裡藏刀、不怕羞辱，假裝應付你，重點是要達成目標，更違反「立法院職權行使法」，不召集朝野協商調和鼎鼐，他呼籲韓國瑜應思考前立法院長王金平的智慧，照程序正義、職權行使法走完，輸贏大家都認了。

排黑條款 選罷法

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