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青鳥頻飛喊話沒討論非民主 學者：反限縮立院討論空間

聯合報／ 記者王千豪鄭媁／台北即時報導
立法院20日處理選罷法等法案，場外聚集「青鳥」陳抗群眾，一度衝撞警方，試圖衝入立法院。圖／聯合報系資料照片
立法院20日處理選罷法等法案，場外聚集「青鳥」陳抗群眾，一度衝撞警方，試圖衝入立法院。圖／聯合報系資料照片

立法院20日三讀通過修正公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，場內上演全武行，場外聚集「青鳥」高喊「沒有討論，不是民主」，數度和警方推擠，甚至企圖攻進立法院，儼然成為本屆立法院常態。學者感嘆，「青鳥」頻飛，反讓立法院理性討論的空間越來越限縮。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，台灣的政治現在變得非常立場分明，理性討論的空間越來越限縮，這次的立法內容，其實有一些很值得注意的地方，例如財劃法，先前民進黨沒有在中央執政的時候就非常力推，現在在中央執政了就覺得不可行。

賴祥蔚說，當民眾上街抗爭的時候，是不是真正了解這些立法內容與背景？還是只有敵我之分？民眾展現意見原本是好的，但如果最後變成只是黨派力量在動員，而不是公民團體的自主意志展現，也沒有理性討論的空間，那就會更加激化立場對決，對台灣的民主發展不是好事。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，執政黨動員青鳥衝進立法院、鼓動群眾上街頭，還是有一定程度的效果，除了可鞏固基本盤，站穩自己的論述不往後退，更符合原本設定「戰」、「鬥」的戰略主軸，不讓在野黨有任何扳回一城的空間，才能有機會收復立法院，達成完全執政。

鈕則勳說，當民進黨把在野貼上「反民主」、「國家存亡最後關鍵一個月」標籤，當國民黨沒有清楚的反制力道和論述時，這種簡單論述會一定程度地占上風，民進黨也知道這個策略對基本盤鞏固，或進取一些沒有立場、或不了解政策的中間選民是有用的。

鈕則勳認為，民進黨邏輯已拉高到戰略層次的抗中，青鳥在抗議時，很多都是無限上綱到和北京有關的論述、貫徹中國國家主席習近平意志等，和立法院通過法案做結合，這都是國民黨的弱點。在野接下來必須要更強化論述、讓民眾更清楚明瞭；以及破解社會上對民進黨所主導的不利於在野推動相關法案的社會氛圍。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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