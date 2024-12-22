卓揆稱三法修正窒礙難行 洪孟楷：覆議代表政府不聽多數民意
公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案20日三讀通過，行政院長卓榮泰表示，相關法案窒礙難行，將依照憲法所賦予的權力，捍衛憲政秩序。國民黨立委洪孟楷今天表示，「覆議」是行政院的權利，若真的提出，無疑代表少數政府不聽多數民意的聲音。
洪孟楷表示，行政院未來有提覆議的可能性，這是中央政府的權利，但多數的民意認為選罷法、財劃法應該修正，而現在也修正了，如果連選罷法、財劃法等相關法令，中央政府都要提覆議的話，無疑是少數政府不聽多數民意的聲音，肆意妄為，想把修法變成政黨朝野對立，對整個國家來講絕非好事。
洪孟楷呼籲民進黨，既然現在是執政黨，就不應該有當家鬧事的想法，更不應該持續的造成朝野互相對立，而是要好好的接受多數民意的聲音，傾聽人民的需求，這才是現在民進黨政府應該要做的事。
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