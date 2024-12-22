卓榮泰稱救災「地方自己面對」 李彥秀：辭職下台
立法院會前天三讀通過修正財政收支劃分法，行政院長卓榮泰昨表示，修法導致國庫空虛，未來地震來臨時，地方政府要自己面對。國民黨立委李彥秀今天表示，在民主國家沒有第二句話，就是「道歉、辭職、下台」；國民黨立委洪孟楷批，卓操弄民粹，應公開道歉。
李彥秀表示，卓榮泰是要多冷血，才會說出「未來天災地方要自己面對」，難道未來發生災害，只有綠營執政縣市才能獲得救援，難道未來地方補助，只有「賴友友」能獲得關愛的眼神？中央集權又集錢，一手拿胡蘿蔔，一手拿棒子，貪得無厭茲意妄為，這就是財劃法需要合理化、法制化最根本的原因。
「民進黨急了，民進黨慌了，卓榮泰才會口不擇言說出內心真實的想法」，李彥秀說，在民主國家沒有第二句話，就是「道歉、辭職、下台」。
李彥秀強調，民主不是民進黨作主，更不是賴清德總統、卓榮泰說了算，才是民主。憲政程序的爭議本來就有解決的機制與方法，民進黨對修法有意見，就應依循「國會改革」法案時的民主程序，提出覆議、聲請釋憲，提出公投，甚至爭取人民的認同，下次取得國會多數再修回來。凡事都用暴力抗爭，都用言語威脅、都用情緒勒索，只能證明民進黨的無能與懦弱與無能。
國民黨立委洪孟楷表示，面對天災當然中央地方一條心，為守護台灣2350萬人共同努力，但非常遺憾，卓榮泰居然用政治語言，以及操弄民粹的方式，講說未來天災地方政府要面對，這樣的想法想都不能想，因為這如同戒嚴一樣，這樣子的行政院長確實失格，應該為此公開道歉。
洪孟楷質疑，中央政府總預算一年有３兆元，而財劃法修法只占總預算的十分之一，難道這就讓中央政府完全沒有面對天災、突發狀況的應變能力了嗎？如果真的如此的話，行政官員也未免太好當、也太混了吧！
不過，卓榮泰今天凌晨在自己臉書還原自己公開發言「全文」，指自己說的是「地震來臨地方政府必須勇敢面對，跨縣市跨年度的重大計畫恐難因應各種建設勢必要中途停擺……」，強調中央政府仍會在極端困難狀況下，找到方法讓中央地方的合作延續下去。卓榮泰抨擊說他表示「未來天災地方要自己面對」的說法是「斷章取義」。
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