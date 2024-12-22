被點落選主因高嘉瑜反擊了...曬開心抱嬰照遭嗆事不關己

立法院日前修法《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》激烈攻防。民進黨前立委高嘉瑜在臉書貼一張開心抱嬰照，遭綠營粉專批一副事不關己就是落選真正原因。高隨即反擊表示動盪不安時還有人忙分化、內部找敵人，難道這就是愛台灣？

有綠營紛專提到「這就是她落選的真正原因。」粉專說，藍白聯手破壞一切，高的同事們正在努力阻擋，一個一個受傷流血甚至送急診，一堆助理與成千上萬的綠營支持者，頂著寒冷在街頭吹風淋雨，她開開心心的在抱小孩，就像在嘲笑你我一樣的事不關己。

粉專說，這就是高落選真正原因，不是因為有第三人出來選，太多就算一對一也絕不會投給她的人，即使時光倒流，即使明天或下周六再投一次，死也不會投她的綠營選民太多了。不是說應該支持另一個，應該是最早宣傳，應該搬家遷戶口去別選區的人。

對此，高嘉瑜也在臉書反擊，表示她有持續在關心立法院修法，更發文表達態度，但裝睡的人叫不醒，想分化的永遠有藉口，沒人想看到立法院變成這樣，她更希望自己能幫忙，「多一票是一票」，但就是這種言論，「少一席也沒關係」、「不差這一席」，才讓大家今天這麼辛苦。

高嘉瑜說，在這個動盪不安的時候，黨內還有人忙著在分化，在自己內部找敵人，帶風向分散火力來攻擊她，這就是愛台灣？對台灣好？

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