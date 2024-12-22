快訊

張惠妹大巨蛋唱三天三夜 里長驚像地震：電梯燈晃門嘎響

MLB／25年狂跑1406盜 大聯盟生涯盜壘王韓德森65歲離世

屏東角頭「鴨頭」遭狙9槍亡 警緝凶揪不出幕後藏鏡人

被點落選主因高嘉瑜反擊了...曬開心抱嬰照遭嗆事不關己

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立法院日前修法《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》激烈攻防。民進黨前立委高嘉瑜在臉書貼一張開心抱嬰照，遭綠營粉專批一副事不關己就是落選真正原因。引用自高嘉瑜臉書
立法院日前修法《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》激烈攻防。民進黨前立委高嘉瑜在臉書貼一張開心抱嬰照，遭綠營粉專批一副事不關己就是落選真正原因。引用自高嘉瑜臉書

立法院日前修法《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》激烈攻防。民進黨前立委高嘉瑜在臉書貼一張開心抱嬰照，遭綠營粉專批一副事不關己就是落選真正原因。高隨即反擊表示動盪不安時還有人忙分化、內部找敵人，難道這就是愛台灣？

有綠營紛專提到「這就是她落選的真正原因。」粉專說，藍白聯手破壞一切，高的同事們正在努力阻擋，一個一個受傷流血甚至送急診，一堆助理與成千上萬的綠營支持者，頂著寒冷在街頭吹風淋雨，她開開心心的在抱小孩，就像在嘲笑你我一樣的事不關己。

粉專說，這就是高落選真正原因，不是因為有第三人出來選，太多就算一對一也絕不會投給她的人，即使時光倒流，即使明天或下周六再投一次，死也不會投她的綠營選民太多了。不是說應該支持另一個，應該是最早宣傳，應該搬家遷戶口去別選區的人。

對此，高嘉瑜也在臉書反擊，表示她有持續在關心立法院修法，更發文表達態度，但裝睡的人叫不醒，想分化的永遠有藉口，沒人想看到立法院變成這樣，她更希望自己能幫忙，「多一票是一票」，但就是這種言論，「少一席也沒關係」、「不差這一席」，才讓大家今天這麼辛苦。

高嘉瑜說，在這個動盪不安的時候，黨內還有人忙著在分化，在自己內部找敵人，帶風向分散火力來攻擊她，這就是愛台灣？對台灣好？

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

財劃法三讀通過 鍾東錦：怨沒 沒怨少

財劃法三讀 謝國樑：加強地方建設是民意趨向

財劃法修正案通過 宜蘭縣府：樂觀其成

綠營竭盡所能反制三大修法 釋憲必要但也憂陷新政治僵局

相關新聞

「災難來地方須勇敢面對」挨批 卓揆曝全文：斷章取義

藍白聯手三讀修正通過「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰昨稱，修法後導致國庫空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒能力到各地方...

「副署權是制衡總統 不是制衡立法院」 學者：3種救濟路徑都走不通

立法院三讀修正選罷法、憲法訴訟法與財劃法，綠營府院黨將窮盡一切救濟手段，任何可能性都不排除。但隨著憲法法庭停擺，民進黨內...

冷眼集／三大修法 哪一項違民主精神？

選罷法、憲法訴訟法、財劃法闖關成功，府院重話批評國會沒收、違背民主。但賴政府必須思考三個層次的問題，包括是否做到服從多數...

擋三法 綠：閣揆若不副署 在野有倒閣壓力

民進黨立法院黨團已經宣布，將針對這三項新通過法案窮盡一切的救濟手段，民進黨人士表示，未來可能發展路徑可分兩部分討論，釋憲...

被點落選主因高嘉瑜反擊了...曬開心抱嬰照遭嗆事不關己

立法院日前修法《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》激烈攻防。民進黨前立委高嘉瑜在臉書貼一張開心抱嬰照，遭綠營粉專批一副事不...

藍委：不副署、不公布 有憲政風暴

立法院會前日在朝野衝突下通過三大法案，民進黨表明，將窮盡一切的救濟手段。國民黨立院黨團書記長林思銘表示，除非賴清德總統違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。