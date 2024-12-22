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「災難來地方須勇敢面對」挨批 卓揆曝全文：斷章取義

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
院長說重話 行政院長卓榮泰昨到花蓮視察表示，地震來臨，地方政府要自己非常勇敢去面對。記者王燕華／攝影
院長說重話 行政院長卓榮泰昨到花蓮視察表示，地震來臨，地方政府要自己非常勇敢去面對。記者王燕華／攝影

藍白聯手三讀修正通過「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰昨稱，修法後導致國庫空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，遭藍營批評。他昨深夜曝光「原文」，稱如果要斷章取義也請看清楚再下筆。

卓榮泰還原原話，他說，過去遭逢天災，中央政府對每個縣市，都是用心、快速、積極、有效的幫忙解決問題，正如在0403花蓮震災後，中央在1個月內便編列超過285億元的經費給予花蓮即時協助，以及觀光及產業振興經費、原民慰問補助、增加航班獎助等，都是如此。

卓榮泰提到，但是，在新的「財政收支劃分法」下，中央政府的國庫會變得空虛，恐怕沒有能力到各個地方去，地震來臨地方政府必須勇敢面對，跨縣市跨年度的重大計畫恐難因應各種建設勢必要中途停擺，「我極端不願意這樣的事情發生」。

他感嘆，自己也希望社會各界能夠冷靜理智地思考，昨天的結果對國家發展的影響，「我們還有沒有能力和機會來做補救和挽回？我們不氣餒絕不失去對國家人民的承諾和目標，會匯集更大的民主力量，來改變民主的缺失」，從憲政秩序中，來恢復憲政的體質。

卓榮泰指出，希望五院不要失衡，中央地方不要斷層，人民的公民權能夠得到完整的保障。從今天開始，政府會持續導回正軌，讓國家持續向前走。像昨天一樣，中央地方政府的合作能夠延續，對人民各種福利的照顧不會改變。

在極端困難的狀況下，會找到走下去的方式，也期盼國人能夠共同理解、體會、面對。

排黑條款 選罷法

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