爭議法案還沒完 恐再掀戰火

立法院廿日為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，最後藍白席次優勢下，仍三讀過關。不過第十一屆第二會期爭議法案尚未結束，包括選罷法就仍有「罷免票須高於當選票」需處理。

選罷法三讀通過罷免連署加嚴條款，但還有另一修正草案，國民黨立委許宇甄等卅九人提出修正條文為，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數超過被罷免人當選得票數並達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

此修正草案也遭民進黨立委群起反對，就連中選會主委李進勇也說，這個立論有問題，如通過修法，台灣會創下在全世界獨一無二的罷免制度。

民眾黨立院黨團本會期力推「揭弊者保護法」，原本此案已排入院會討論事項，但廿日晚間因超過議場法定時間，最後未能審查。民眾黨團總召黃國昌強調，本會期一定要通過。

另預計明年四月卅日將上路的國土計畫法也備受矚目，朝野立委計提出廿七個修正草案，多數盼延長上路時間，從二年至四年不等，甚至也有綠委認為應有完整配套再上路。

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