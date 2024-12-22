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專家看朝野衝突 還會繼續重演

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
立法院再爆發激烈衝突，國內學者分析，目前朝野幾乎沒有妥協的可能性，朝野對抗衝突的場景還會繼續重演。記者陳正興／攝影
立法院再爆發激烈衝突，國內學者分析，目前朝野幾乎沒有妥協的可能性，朝野對抗衝突的場景還會繼續重演。記者陳正興／攝影

立法院在朝野激烈衝突中通過的「選罷法」等三項法案，府院批評修法過程未經充分討論，揚言要捍衛憲政秩序。台大政治系教授左正東分析，民進黨思考的是爭取白營支持者回流的選票而非解決問題，目前朝野幾乎沒有妥協的可能性。文化大學教授鈕則勳也認為，朝野對抗衝突的場景還會繼續重演。

左正東說，政治是妥協藝術，不過民進黨始終採取對抗性操作，其實是試圖削弱白營支持度，爭取部分民眾黨支持者回流到綠營。他指出，民眾黨民調支持度從年初至今已經掉了將近一半，這些選民究竟會流往哪裡去？民進黨顯然看準國民黨目前沒有清楚的共主，更有機會爭取轉為中立的族群，這可能才是民進黨在這一局的盤算：不是想要解決問題，而是爭取自己的支持度。如此看來，目前朝野幾乎沒有妥協的可能性。

左正東認為，在野黨需要一個領袖，才有號召力進行社會說服並與執政黨協商，目前主要協商平台是國民黨團，但顯然不具備足夠能量號召支持者、進行更全面社會溝通、穩固在野陣營團結，朝野僵局在短期內看起來仍然無解。

鈕則勳指出，民進黨從大選以來「戰」與「鬥」的邏輯始終沒有改變，完全看不出民進黨有妥協或與願意與在野黨溝通的誠意。在這種情況下，在野黨也沒有理由退讓，朝野對抗衝突的場景還會繼續重演。

鈕則勳認為，民進黨應該會針對指標性選區發動「精準罷免」，例如中部勝選票數接近的立委，若能拉下幾席，就可能改變立院的席次分布讓民進黨重回第一大黨，屆時白營就不一定會一直跟著藍軍走。在這種情勢下，朝野僵局更沒有緩解的可能性。

排黑條款 選罷法

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