藍委：不副署、不公布 有憲政風暴

立法院會前日在朝野衝突下通過三大法案，民進黨表明，將窮盡一切的救濟手段。國民黨立院黨團書記長林思銘表示，除非賴清德總統違法不公布立院前日通過的法案，不然新法已經明定，參與評議大法官不得低於十位，以目前大法官僅有八位的情況，根本無法裁定。

對於民進黨有無可能以閣揆不副署來阻擋新法，國民黨立委賴士葆表示，閣揆假設不願副署，會有「憲政風暴」，絕對影響總預算。

國民黨主席朱立倫表示，他再一次呼籲賴總統、行政院長卓榮泰要以台灣長治久安為念，希望民進黨不要再策動側翼，難道民進黨做主才是民主？不要再以利己利黨為主，而是以全民民意為主。

林思銘說，三讀通過之法律，條文內容經核校無誤後，依憲法規定，送總統及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後十日內公布。因此，如果前日通過的三項法案，賴總統不公布，就是違法。

賴士葆說，民進黨要提釋憲，難道大法官敢宣告憲訴法違憲嗎？這有利益迴避問題。假設要宣告選罷法修正部分違憲，是以什麼依據宣告？這次只是連署加嚴。閣揆假設不願副署，會有「憲政風暴」，將影響總預算。

立法院前天朝野激烈肢體衝突，立法院長韓國瑜一度在朝野推擠下跌坐地板，而他昨凌晨也在臉書貼文，「Let's call it a day！」（收工吧 今天就幹到這吧！）

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