擋三法 綠：閣揆若不副署 在野有倒閣壓力

民進黨立法院黨團已經宣布，將針對這三項新通過法案窮盡一切的救濟手段，民進黨人士表示，未來可能發展路徑可分兩部分討論，釋憲與總統、行政院長消極抵抗。目前評估，由於正在立院審查的大法官人事同意權並不樂觀，釋憲之路高機率告吹；行政院長消極抵抗具體方式為「不副署」，此舉伴隨的效果，則是在野黨倒閣壓力。

民進黨人士指出，憲法訴訟法新法明定，參與憲法判決大法官最低人數為十人，宣告違憲大法官最低人數為九人。

他指出，現任大法官共有八人，意即目前在立院審查的七位大法官被提名人，至少要有二人過關，憲法法庭才不至於停擺。以國會朝野席次來看，憲法法庭高機率被癱瘓，釋憲路走不通。

民進黨人士表示，接下來的救濟管道，就剩「行政院長不副署」、「行政院長提出覆議案」，或「總統不公布法律」共計三種。提覆議案僅是緩兵之計，法案回到立院重新表決，也難改變結果。

民進黨人士指出，「行政院長不副署」與「總統不公布法律」已超出正常救濟管道，是最極端的抵抗措施，也一定會有違憲問題；但在憲法法庭被癱瘓前提下，執政黨若祭出這兩方案，短時間也難以被宣告違憲。

該人士說，在野黨要再反制，最可能途徑就是提出倒閣案，逼退不副署法案的閣揆，以目前藍白居立院多數，相當有機會倒閣成功，但也將面臨總統解散國會，重新改選，這是憲政精神但卻也是高度政治性，會讓政局更加動盪，朝野走到這一步可能性不高。

綠營人士也表示，賴總統是否如期公布「憲法訴訟法」，以二十四日大法官人事案立院投票，將是接下來兩大觀察重點，均會牽動執政黨要採取何種方式進行救濟。依照相關規範，法律案必須在總統公布生效後，才能申請釋憲；但「憲法訴訟法」新法一但公布生效，大法官人事案又被在野封殺，那憲法法庭將停擺在先，三項爭議法案均無法走釋憲救濟，如何因應，仍待府院黨團進一步研議。

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