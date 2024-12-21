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憲訴法三讀司法院深表遺憾 翁曉玲：不滿就提修法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

立法院昨三讀通過憲法訴訟法修正案，司法院對此立即表示深表遺憾。國民黨立委翁曉玲說，不謹守權力分立原則和不尊重立法權的司法院，無法當稱職的憲政機關，如果司法院認為這次修法有什麼不足之處，請盡速提出修法案，不要只會放話。

翁曉玲說，民進黨立委惡搞癱瘓國會無下限，看到他們19日晚間破窗佔領立院議場的荒唐行徑之後，國民黨黨團，身受多數民意的支持與托付，壯士用命、克服萬難，於一小時內將阻撓民主議事進行的無理蠻橫障礙強力排除，讓議事得以順利進行。

翁曉玲表示，在此期間雖然有多位國民黨委員們受傷，她也與多人碰撞，臂膀酸痛、有些瘀青，但眾志成城，歷經了連續14小時的表決程序，昨日終於完成公職人員選罷法、憲法訴訟法與財政收支劃分法等修正案三讀通過。

翁曉玲坦言，身為憲訴法修法的提案人，雖然最終不是通過她原本的提案，心中難免有所悵然，但法案終能三讀修正通過，完成明訂宣告法律違憲、暫時處分等釋憲判決的最低運作門檻，相當程度的修補現行「少數釋憲」的法律漏洞 ，仍感欣慰，畢竟大法官改革向前走了一步。

翁曉玲提到，修法後，除法律另有規定外，憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經大法官10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，此對於捍衛憲政尊嚴、維護民眾權利，已是一個重大的里程碑了。

翁曉玲指出，此外新修法規定，當大法官有缺額產生時，擁有提名權的總統，要在兩各月內，補提新名單，送交立法院審議，一舉修正總統在大法官有缺額時，原本並無補提名時間規定的重大漏洞。

翁曉玲表示，這樣立意良善、建立制度的修法， 司法院竟在憲訴法三讀通過後，第一時間發出「 深表遺憾」的聲明，就實在令人傻眼、難以接受了。

翁曉玲批，司法院沒有對於大法官做成實質廢死判決引起社會憤怒，深表遺憾； 沒有對大法官 認為行政官員在民意殿堂內說謊不用處罰，深表遺憾； 卻對限縮少數大法官釋憲權，深表遺憾。難怪司法信任度如此之低。

翁曉玲進一步說，一個不謹守權力分立原則和不尊重立法權的司法院，已無法做一個稱職的憲政機關。如果司法院認為這次修法有什麼不足之處 ，請盡速提出修法案，不要只會放話。

翁曉玲總結，這次修法只是大法官改革的序曲，她還會繼續推動司法院和大法官的修法。 正所謂「上樑不正下樑歪」，大法官端正了，小法官自然不會差到哪去。作為一個法律專業的民意代表，她有責任，要為民眾好好監督司法機關和司法人員，捍衛社會法治價值，守護司法正義。

排黑條款 選罷法

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