立院三法修正通過 傅崐萁：安國利民守護國會

立法院會20日三讀修正「公職人員選舉罷免法修正案」、「憲法訴訟法修正案」、「財政收支劃分法部分條文修正案」，國民黨團總召傅崐萁今天臉書表示，安定國家、福國利民三大法案通過，以「財劃法」修法後試算，直轄市修法後可由現制分配金額2866億元增加到4585億元，其他縣市可由現制1150億元增加到3105億元。

傅崐萁指出，立法院兄弟姐妹們團結一心，堅定保護立法院長韓國瑜、痛擊當家鬧事破窗當賊的民進黨，歷經三個寒夜，最終用鋼鐵般的意志守護住國會、透過民主的程序通過三法修正案。

傅崐萁表示，「財政收支劃分法」修正，中央釋出三千多億元，讓中央不能再「集權又集錢」，過去三年稅績賸餘超過一兆一千億元，近四年中央政府稅收超徵高達一兆八千多億元，中央政府財政資源又不願下放地方，造成地方政府建設必須看中央政府臉色，地方出現風雨，苦無資源投入救災。

傅崐萁說，國家要發展，地方要均衡發展，因為「財劃法」在1999年修法時，將精省前的中央、地方收入佔全國總收入比60%：40%，改為75%：25%，使中央政府擁有更多預算可運用。25年未修正的財劃法，此次修法重點，就是要擺脫過去肥中央、瘦地方不合理之財政分配模式。此次將中央統籌分配稅款的9%分配給地方政府，才能有效落實地方自治，也讓地方政府不必事事看中央政府的臉色，在第一時間可以照顧在地的鄉親。

財政部以新版條文預估，中央明年須多釋出3753億元的財源給地方，即由現制的4676億元增至8429億元。根據傅崐萁提供最新各縣市修法分配金額初估，直轄市修法後可由現制分配金額2866億元增加到4585億元，其他縣市可由現制1150億元增加到3105億元；鄉鎮市合計現制382億元提高為403億元，特別統籌稅款現制278億元提高到336億元。

傅崐萁指出，「選罷法」修正罷免需附身分證影本。修法是為抗議民進黨政府不當的「惡罷」，以基隆市為例，民進黨的惡罷讓基隆整整一年被罷免案糾纏，無法專心施政，民進黨還要發動對國會的大罷免，企圖讓國會空轉，無法讓立委專心監督中央政府。這次修法罷免比照總統選舉連署附身分證影本，可去除過去死亡連署或利用社團名冊不當發動及搧動民眾發動惡意罷免，影響地方安定發展的弊病，更能讓罷免連署提高正確性及自主性。

傅崐萁表示，「憲政訴訟法」修正，則讓憲法法庭通過門檻調整。二十世紀哪個民主先進國家的國會沒有聽證、調查權，只有台灣的國會在民進黨御用大法官的強行運作下，將國會的聽證、調查權修法宣告違憲，不讓國會調查民進黨政府過去八年來的貪汙舞弊，這是國家之恥，這些大法官就是協助掩蓋民進黨政府貪腐的幫兇。他指出，憲法法庭不能成為太上國會、太上法庭，不讓廢死大法官盤據在憲法法庭，此次修法就是讓憲法法庭能夠回歸正軌。

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