立院昨朝野大亂鬥 韓國瑜原本想公開譴責不開會

立法院昨天朝野大亂鬥，立法院長韓國瑜一度無法上台主持議事。立院人士表示，韓國瑜認為在議事規則下的攻防他都尊重，但半夜破窗的行為就是沒有要談，只想打架，韓原本打算，若遲遲無法站上主席台，必須向全民發表談話交代；最後國民黨立委順利清場，公開談話的計畫才作罷。

立院人士指出，韓國瑜想法是，若因太陽花等外部力量介入，導致立法院無法開會，那另當別論；但如果是立院內部自己人破窗、找助理擋門的狀況，造成無法開會，這已經超出了朝野攻防的框架，他若沒有公開表達態度，就是失職。

立院人士說，韓國瑜起初在後方休息室向朝野黨鞭說明，開會時間到，他一定得進去議場，如果一直無法進入議場開會，他就只能舉行記者會，對外說明為什麼不能正式開會。議事攻防可容許的範圍內，大家要夜排，或是白天在議場開門前推擠搶遞案，他都尊重，但有些事已超出規範。他若舉行記者會，會譴責立院發生的脫序攻防行為，並且會呼籲各黨黨主席，約束自家立委的行徑。

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