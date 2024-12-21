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立院攻防記者涉入惹議 三立摘「召集人」職銜

中央社／ 台北21日電

三立新聞魏姓記者昨天出面阻攔員警盤查徐巧芯助理謝克洋，魏姓記者遭記兩小過，主管連帶申誡處分，今天三立新聞部表示，魏姓記者調離採訪職務，其「召集人」職銜也一併調整。

三立新聞魏姓女記者、也是謝克洋的女友，昨天在立法院外幫忙攔阻警察，助謝克洋逃離現場，魏姓記者此舉引起爭議和抨擊，對此三立新聞已做出相關人員懲處，魏姓女記者遭記兩小過，所屬主管採訪中心政治組副主任和新聞部總監則連帶處分申誡一次。

據了解，三立新聞部確認記者行為已違反採訪常規，魏姓記者原本以線上採訪工作為主，主管考量其適格性，已告知將其調離採訪職務，其「召集人」職銜也一併調整。另外，三立新聞部將於下週召開自律委員會，深刻檢討此次事件。

排黑條款 選罷法

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