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3法案衝突中三讀 郭昱晴批韓國瑜讓台灣民主受傷

中央社／ 桃園21日電

立法院昨天強行通過3項修正法案，民進黨立委郭昱晴今天指出，她為阻止這3項法案通過而受了傷，立法院長韓國瑜與立法院副院長江啟臣用粗暴方式對待台灣民主，讓台灣民主受傷。

立法院會昨天在朝野激烈攻防後，三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正法案。郭昱晴今天在桃園市明倫三聖宮舉辦「歲末團圓‧毛孩派對」活動，邀請民眾認養流浪犬、帶寵物打疫苗，現場也提供冬至湯圓。

郭昱晴接受媒體聯訪時表示，為阻止這3項爭議法案通過，民進黨立委們一直在衝撞、抗爭，過程中她也受了傷，但她最難過、氣憤的是台灣民主也受了傷。

她指出，韓國瑜失職，韓國瑜與江啟臣剝奪民進黨立委的發言權，用非常粗暴的方式對待台灣民主。

郭昱晴表示，韓國瑜不該因藍營立委站在主席台後方回不了座位按表決卡就說要舉手表決，難道是要讓台灣民主倒退回30多年前嗎，呼籲國民黨不要把民意當耳邊風，否則未來一定會被民意反撲。

排黑條款 選罷法

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