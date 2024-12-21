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卓榮泰要地方自己面對災害 侯友宜：本就是一起努力

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜。本報資料照片
新北市長侯友宜。本報資料照片

財劃法三讀，行政院長卓榮泰今說，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，引發議論。新北市新聞局長李利貞轉述新北市長侯友宜說法指出，給民眾安穩的日常生活，是執政者的責任，本來就是中央地方一起努力。

李利貞也說，不管民生日常或突發天災，地方政府一向勇於面對，期待中央面對國會決議，面對民眾需求，攜手地方一起前行。

「正視地方需求，往前走！」侯友宜今天也在臉書表示，等了很久，財劃法修正三讀通過，各黨派都曾提出呼籲，縱使討論過程有不同建議，但他相信，為地方發展更好是共識，新北市會繼續打拚，加速推動各項建設。

排黑條款 選罷法

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