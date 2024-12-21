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財劃法過颱風地震自己面對？ 花蓮藍營怒：恐嚇全國人民

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
行政院長卓榮泰今天到花蓮視察鐵路，致詞時對財劃法修正案有感而發，表示未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，引發藍營批評。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰今天到花蓮視察鐵路，致詞時對財劃法修正案有感而發，表示未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，引發藍營批評。記者王燕華／攝影

行政院長卓榮泰今天在花蓮表示，財劃法修正案通過後，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，引發批評。花蓮國民黨縣議會黨團總召吳東昇批評，此言當然是恐嚇，且恐嚇的對象還是全國國民；花蓮縣府未回應。

卓業泰今天到花蓮視察台鐵北迴線小清水溪橋西正線通車，致詞時細數0403地震後對於花蓮各項補助，接著對於財劃法修正案通過有感而發表示，中華民國政府體質已經改變，五院體制失衡、中央地方斷層、人民罷免的權力也斷線；若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，地方政府要自己勇敢面對。

「這不是中央把持財政戒嚴論嗎？」吳東昇說，院長的說法當然是恐嚇，且恐嚇的是全國國民，批評中央不只想獨裁，還想用稅收分配來挾持恐嚇地方百姓。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，地震過後，感受到中央對地方碮此薄彼，對災民照顧有看到，但除了針對旅客的住宿補助，對旅宿、夜市、伴手禮等觀光業者的薪資、營運虧損補貼都沒有。

他認為，行政院長是國家的二把手，要有一定的高度，更必須尊重民意，少數服從多數，多數尊重少數，過去民進黨在立法院人數比較多，通過法案也是這樣，現在國會在野立委的人數比較多了，也是一樣。

行政院長卓榮泰（左）今天到花蓮視察鐵路，對財劃法修正案有感而發，表示未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，引發藍營批評。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天到花蓮視察鐵路，對財劃法修正案有感而發，表示未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，引發藍營批評。記者王燕華／攝影

排黑條款 選罷法

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