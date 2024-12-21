國民黨：健全地方財政遭情緒勒索 卓榮泰成失格院長

立法院昨日三讀通過財劃法修正案，不過行政院長卓榮泰今日說法引發國民黨不滿。國民黨批，健全地方財政遭情緒勒索，卓榮泰成失格院長。

卓榮泰今日表示，中華民國政府體質已經改變，五院體制失衡、中央地方斷層、人民罷免的權力也斷線。若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，政府會努力從憲政秩序恢復憲政體制運作。

國民黨表示，立法院三讀財劃法修正後，本來財劃法使地方政府挹注3753億，對於地方建設大有益處，不但賴清德總統立刻發文批評財劃法修正將造成中央缺乏預算，卓榮泰不願意正視地方財政問題，卻只想要對地方政府進行情緒勒索，宣稱「未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對。」

國民黨指出，過去審計長也在國會報告中承認中央政府年都有歲計賸餘，這個數字明明達到2500到5000億元，即便中央有錢花不完，也不願意透過修法挹注財政早就貧弱的地方政府。

國民黨表示，過去民進黨長期支持財劃法修法，不論是蘇貞昌、賴清德，都全力支持，現在卻不斷找理由反對，修法期間不願意提出行政院版本討論，執政黨立委連自己提案都不願意好好討論。在法案通過後，更對地方政府情緒勒索，不願意協助地方政府救災，不但完全失格，毫無尊重國會修法的民主素養。

國民黨提到，民進黨現在仍有高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣五個執政縣市，行政院長有如小學生般的翻桌發言，難道是也要棄這這些綠營縣市於不顧，或是民進黨執政縣市要幾局擁護行政院發言，捐回修法後的新增的分配款項嗎？

國民黨呼籲，行政院不該拿統籌分配款當武器，動輒以刪除或減少某些政事別的預算來威脅在野黨與地方政府，身為執政黨應理解中央政府長期「集權又集錢」已嚴重影響地方的發展，唯有透過財劃法重新調整中央與地方的分配比例，才能真正落實地方自治。

國民黨強調，國民黨不會畏懼賴清德的恐嚇，還有卓榮泰的情緒勒索，將會與人民將會站在一起，真正做對地方有利、對人民有利的事。

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