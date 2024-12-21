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財劃法三讀…卓榮泰稱地方政府自行面對天災 張善政打臉了

【即時短評】朝野對峙陷入死胡同 關鍵在賴清德的牛脾氣

聯合報／ 本報記者程平
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

立法院昨天在朝野立委激烈衝突，及民進黨煽動青鳥場外抗議下，三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案。賴清德總統批在野「無視民意」，行政院長卓榮泰則說要捍衛憲政秩序，持續升高的朝野對峙，恐讓憲政運作走向死胡同。但會陷入如此困境，恐怕還是因為賴清德的牛脾氣。

政治就是一門妥協的藝術。不管外界對前立法院長王金平如何評價，但不可否認，「喬」就是降低朝野對峙，讓國家大政足以運作的最好工具；也就是說，在民主運作中，協商和交換是必要的，只要出發點是為了國家人民利益，手段是光明正大，喬沒有什麼不應該的，妥協也有其必要。

但這樣的政治藝術遇上賴清德，恐怕就難有空間。

賴清德的個性說好聽是擇善固執，說難聽是剛愎自用，被他認定的事，就難有妥協餘地。賴清德擔任台南市長時，就因時任議長的李全教涉賄選，長達230天拒進台南市議會，因此被認為悖離民主與法治原則，傷害憲政體制，遭監院彈劾。

賴清德的用人也十分堅持。賴清德掌權後可謂「信賴」者升天，交通部長陳世凱和勞動部長洪申翰的任用，在在「忠誠有餘，專業不足」，到了綠營人士都難以為其辯護的地步。

賴在大法官提名上，毫不避諱找來曾經的競總主委姚立明，力挺其出任司法院副院長；姚「政治變色龍」的形象，在野豈能不砍？

再加上國會改革法案，原本諸多條文就是過去民進黨立委曾經有過的主張，朝野其實可以好好坐下來商量。但民進黨寧可昨是今非，全盤否定在野的改革主張，賴總統甚至鼓吹青鳥包圍立院，擺明要跟在野槓上，非要爭個你死我活。

而這次所謂的三大法案中，修財劃法也是過去「賴市長」的主張；如今卻是換位換腦，行政部門版直接空白，乾脆不提政院版，只是一味反對。

過程中甚至透過側翼醜化在野，扣在野紅帽子，根本沒打算要跟在野好好溝通；法案三讀後，再批代表民意的在野立委悖離民意，揚言窮一切力量反制，怎能期盼未來朝野能有寧日。

賴清德在520就職演說的第一點就強調，「行政立法協調合作，共同推動國政」，但這半年多來，看到的只有越來越升高的對抗，卻看不到妥協的智慧；解鈴還須繫鈴人，真要朝野合作共推國政，賴清德恐要少點堅持，多點智慧。

排黑條款 選罷法

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