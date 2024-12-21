民眾黨籲總統謹守分權分立 對抗代替對話非台灣之福

總統賴清德表示，立法院昨天強行通過3項法案，民主紛爭要用更大的民主來解決。民眾黨表示，賴總統應謹守分權分立的憲政體制，而非想著靠「德意志」將大權獨攬一身，把民主當作貫徹個人信仰的包裝品。

立法院會昨天在朝野衝突與舉手表決中三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等修正法案。賴總統透過臉書表示，立法院昨天強行通過3項法案，沒收民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦。但他強調，民主的紛爭，要用更大的民主來解決，未來希望一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。

民眾黨指出，總統應該是團結國家的根本，卻看到身兼民進黨主席的賴總統所帶領的民進黨，用暴力破壞國會殿堂、用批鬥攻擊阻撓議事、用謊言鼓動民眾上街。

民眾黨指出，當多數民調支持罷免連署加嚴，贊成讓憲法法庭運作更加嚴謹，支持改善地方財政困窘，卻看到賴總統仍用文青式發文帶頭誤導百姓，向多數民意宣戰。

民眾黨指出，過去包含前總統陳水扁、馬英九及蔡英文，皆願意為團結台灣而與在野黨溝通對話，然而身為少數總統的賴總統上任至今，卻看不見如此高度，總是用對抗代替對話，在台灣內部製造敵人，這並非台灣之福。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌也透過臉書表示，民進黨立委前天深夜在國會搞戒嚴，如此荒唐行徑，民進黨不但沒向社會道歉，賴總統竟然還有臉批評立法院三讀通過的法案未經過實質朝野協商的正當程序，賴總統當過多屆立委，難道搞不清楚立法院職權行使法嗎。

黃國昌指出，2019年民進黨團強行通過公投法修正案，從提案逕付二讀到三讀通過，1個月時間快速通過，未曾實質討論就把公投鎖回鳥籠；2022年民進黨團也強行通過為貪污除罪的會計法修正案，更毫無討論、未經實質協商，怎麼沒看過賴總統吭過一聲。

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