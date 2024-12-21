財劃法過要地方自行面對天災？ 張善政：任院長時全國一體

立院衝突下通過財劃法，行政院長卓榮泰今說，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，桃園市長張善政受訪回應，他以前當行政院長時，大家可以看到救災是全台灣、全國一體，應不分彼此。

行政院長卓榮泰表示，中華民國政府體質已經改變，五院體制失衡、中央地方斷層、人民罷免的權力也斷線；若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，要自己面對。

張善政今出席2025台灣燈會主燈安座典禮表示，他以前當行政院長時，台南發生0206地震的時候，大家都可以看到救災是全台灣、全國一體，沒有分中央地方的。「所以我想這個應該要這樣講才比較好，尤其是在救災的時候不分彼此、沒有藍綠的。」

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