立院三讀通過財劃法 北市府致謝：可提升地方財政自主

立法院昨三讀通過「財劃法」修正案，台北市政府財政局表示，感謝這次財劃法修正案經立法院三讀通過，擴大分配地方的財源，將可落實地方自治與提升地方財政自主能力。

北市財政局指出，財劃法自民國88年修正至今已逾25年未更新，隨著地方改制及直轄市從2都增加至6都，地方政府應辦事項及經費需求日益增加，各界有共識須修法。

財政局表示，台北市作為全國政治、社會及經濟發展的重鎮，就業人口較多、發展快速，須負擔較高之交通、醫療、教育、建設成本，整體施政服務成本高。另依中央電信信令人口統計，台北市平日日間活動人口高達326.3萬人，較戶籍人口250萬餘人，超出高達約75萬餘人，跨域的服務需求龐大。

財政局指出，未來獲配之統籌分配稅款財源，將直接運用在各項利民之市政建設需求，例如更便捷的捷運建設、人本交通、校舍改建、親水親山城市、躍動館整建等事項，不僅服務市民，更服務在臺北市生活、就學及就業的廣大民眾。

財政局表示，這次修法之「營利事業營業額指標」是延用現行的分配指標，再加上，本次修法中央營業稅納入統籌分配稅的比例由40%提升至100%，由於營利事業營業額是課徵營業稅的基礎，這項指標最能將地方政府努力創造財政收入、招商、就業的成果與貢獻，所獲得之統籌分配稅款產生明確的正向連結，能夠有效激勵地方政府積極開源，更能帶動統籌分配稅整體收入的增長。

另外，直轄市營利事業營業額指標權重由現行的50%降至30%，已考量非都會區縣市之需求，兼顧區域均衡發展。

蔣萬安市長自上任以來，以打造未來、運動、安全之都為願景，這次財劃法三讀通過增加各地方政府獲配財源，北市將更有能力實現城市願景，提升公共服務品質，增進民眾福祉，打造台北市成為國際一流城市。

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