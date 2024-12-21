立院3法通過綠營控亡國滅台 朱立倫：這跟阿共仔有什麼關係

立法院會昨天三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等法案，綠營揚言反制，民進黨團總召柯建銘更指藍白亡國滅台，國民黨主席朱立倫下午在雲林受訪三度指出，「這跟阿共仔有什麼關係」，昨天是台灣民主非常重要的一天，盼民進黨以全民民意為重。

立法院會昨通過三法，青鳥行動號召下周到桃園究責六立委，朱立倫今出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動時表示，國民黨立委昨天的表現獲得大家肯定，是台灣民主非常重要的一天。

朱立倫說，中央不能集權又集錢，中央光今年超收的稅收就五千多億，現在地方多分三千多億而已，中央卻要演一齣好像不得了的樣子。中央要當聖誕老公公，還有很多很多很多錢。

他再一次呼籲賴清德主席、賴清德總統、行政院長卓榮泰，為了台灣的長治久安，不要單從民進黨的角度去思考，而是用國家長治久安的角度。

朱立倫說，希望民進黨不要再策動側翼，很希望台灣都能夠從團圓、團結的日子開始，不要再以利己利黨為主，而是以全民民意為主。

針對柯建銘指藍白亡台滅國，朱立倫說，「稅收多分一些給地方做公共建設，這樣是跟阿共有關的嗎？要有身分證才能夠連署，這樣跟阿共也有關的嗎？大法官八席改為九席，跟阿共有什麼關係？不要動不動就抹紅。」

今天多給地方一些資源，不要讓二十二個縣市苦哈哈，不要讓中央集權又集錢這才是民主啊，如果中央集權又集錢，這才是專制。 國民黨主席朱立倫（右二）今下午出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動，他表示昨天是台灣民主重要的一天。記者陳雅玲／攝影 國民黨主席朱立倫今下午出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動。記者陳雅玲／攝影

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