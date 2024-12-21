快訊

財劃法三讀…卓榮泰稱地方政府自行面對天災 張善政打臉了

立院3法通過綠營控亡國滅台 朱立倫：這跟阿共仔有什麼關係

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨主席朱立倫今下午出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動。記者陳雅玲／攝影
國民黨主席朱立倫今下午出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動。記者陳雅玲／攝影

立法院會昨天三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等法案，綠營揚言反制，民進黨團總召柯建銘更指藍白亡國滅台，國民黨主席朱立倫下午在雲林受訪三度指出，「這跟阿共仔有什麼關係」，昨天是台灣民主非常重要的一天，盼民進黨以全民民意為重。

立法院會昨通過三法，青鳥行動號召下周到桃園究責六立委，朱立倫今出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動時表示，國民黨立委昨天的表現獲得大家肯定，是台灣民主非常重要的一天。

朱立倫說，中央不能集權又集錢，中央光今年超收的稅收就五千多億，現在地方多分三千多億而已，中央卻要演一齣好像不得了的樣子。中央要當聖誕老公公，還有很多很多很多錢。

他再一次呼籲賴清德主席、賴清德總統、行政院長卓榮泰，為了台灣的長治久安，不要單從民進黨的角度去思考，而是用國家長治久安的角度。

朱立倫說，希望民進黨不要再策動側翼，很希望台灣都能夠從團圓、團結的日子開始，不要再以利己利黨為主，而是以全民民意為主。

針對柯建銘指藍白亡台滅國，朱立倫說，「稅收多分一些給地方做公共建設，這樣是跟阿共有關的嗎？要有身分證才能夠連署，這樣跟阿共也有關的嗎？大法官八席改為九席，跟阿共有什麼關係？不要動不動就抹紅。」

今天多給地方一些資源，不要讓二十二個縣市苦哈哈，不要讓中央集權又集錢這才是民主啊，如果中央集權又集錢，這才是專制。

國民黨主席朱立倫（右二）今下午出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動，他表示昨天是台灣民主重要的一天。記者陳雅玲／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今下午出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動，他表示昨天是台灣民主重要的一天。記者陳雅玲／攝影
國民黨主席朱立倫今下午出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動。記者陳雅玲／攝影
國民黨主席朱立倫今下午出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動。記者陳雅玲／攝影

朱立倫 財劃法

延伸閱讀

立院衝突「民進黨暴力無效了」 朱立倫呼籲賴清德：這2天好好想想

賴清德批過三大案 朱立倫回嗆：是否成下個尹錫悅 在一念之間

立院暴力衝突 朱立倫譴責賴清德：台灣不能走回頭路

青鳥號召抗議國民黨 朱立倫：我們不怕 不會有任何退縮

相關新聞

綠揚言窮盡手段擋三大法 藍回嗆：若不公布賴總統帶頭違法

立法院會昨日在朝野衝突下通過三大法案，民進黨已經表明，將窮盡一切的救濟手段。國民黨立院黨團書記長林思銘今表示，除非賴清德...

賴清德批3法案 黃國昌反酸：不合他意就搞國會戒嚴

立法院昨三讀通過選罷法、財劃法、憲訴法，民眾黨立院黨團總召黃國昌今表示，民進黨從前天深夜企圖暴力癱瘓國會，身為主席的賴清...

影／財劃法修正後台南增幅比竹彰少 黃偉哲：吞不下這口氣

立法院昨晚深夜三讀通過財政收支劃分法部分條文修正草案，台南市長黃偉哲上午透過市府新聞處對外表示，非常遺憾在野黨透過不民主...

財劃法過颱風地震自己面對？ 花蓮藍營怒：恐嚇全國人民

行政院長卓榮泰今天在花蓮表示，財劃法修正案通過後，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，引...

國民黨：健全地方財政遭情緒勒索 卓榮泰成失格院長

立法院昨日三讀通過財劃法修正案，不過行政院長卓榮泰今日說法引發國民黨不滿。國民黨批，健全地方財政遭情緒勒索，卓榮泰成失格...

【即時短評】朝野對峙陷入死胡同 關鍵在賴清德的牛脾氣

立法院昨天在朝野立委激烈衝突，及民進黨煽動青鳥場外抗議下，三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案。賴清德總統批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。