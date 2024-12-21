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財劃法三讀…卓榮泰稱地方政府自行面對天災 張善政打臉了

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陳其邁喊財劃法分配不公 鍾東錦勸：手指伸出來都不一樣長

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
苗栗縣長鍾東錦。記者胡蓬生／攝影。報系資料照
苗栗縣長鍾東錦。記者胡蓬生／攝影。報系資料照

立法院昨三讀通過「財劃法」修正案，高雄市長陳其邁指對高雄極度不公，這種草率修法，他無法接受。對此，苗栗縣長鍾東錦下午到台北市出席「歌仔戲葉青—傳承工程列車」節目演出受訪指出，手指伸出來都不一樣長，會平均分配公平分配的可能性不大，所以按法律制度來是最好的方法。

鍾東錦指出，財劃法對苗栗來說非常重要，因為苗栗大概負債560億，短債大概360多億，另外200多億大概是縣政府的基金，所以還債的壓力很大，現在每年還，像去年還了17億，財政紀律，還是倒數第一「我們非常的緊張」很希望財劃法通過以後，可以盡快實施。

鍾東錦還說，新財劃法最起碼對苗栗債務的舒緩有幫助，地方政府在利用時，相信一定會更有紀律，因為縣府所有的建設，花自己的錢，一定會比較心痛，會花在刀口上，如果花中央的錢，反而現在要經過審查，只要中央推的1個活動，都會去申請。

鍾東錦表示，賴清德總統其實在市長的任內，和在行政院任內，曾經說過要修財劃法，只是可能修的方法不符合中央的期待，當然現在修就修了，還是希望說可以順利實行，這個對苗栗來講，有非常大的幫助。

媒體追問，陳其邁喊南北分配不均？鍾東錦指出，如果真的分配不均，是不是看怎麼樣再調整一下，希望行政院把這幾年地方分配的金額公布出來「老實講，手指伸出來都不一樣長」會平均分配、公平分配的可能性不大，所以按法律制度來，是最好的方法。

排黑條款 財劃法 選罷法 鍾東錦 陳其邁

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